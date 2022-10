Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre, vedremo alcune novità. In particolare, un giornalista pubblicherà la notizia della relazione tra Veronica ed Ezio. Il matrimonio di quest'ultimo e Gloria è ormai compromesso, ma nonostante ciò lo scandalo sarà pronto ad esplodere.

Nel frattempo, Clara diventerà coinquilina della casa delle ragazze, invece Vittorio chiederà scusa a Matilde per il modo in cui si è comportato e per questo la inviterà a cena.

Alfredo si sistemerà momentaneamente in magazzino

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 1, al Paradiso decideranno di inaugurare una rubrica di posta del cuore. Allo stesso tempo, in città arriverà una persona di nome Vito Lamantia che tenterà di essere assunto come contabile del grande magazzino milanese.

Alfredo deciderà di sistemarsi in magazzino in modo momentaneo, invece Gloria diventerà capo commessa al posto di Irene. Quest'ultima intanto, andrà in paranoia perché sarà convinta che Alfredo si sia posizionato in magazzino per portarci le sue amanti. In realtà, però, l'uomo starà mentendo ad Irene solo per proteggere Clara.

Ezio si impegnerà tanto per annullare il suo matrimonio con Gloria.

Purtroppo per lui, verrà sommerso di domande inerenti alle sue nozze, proprio durante la presentazione del libro di Stefania. Alla fine Ezio si troverà sotto pressione e cederà alla richiesta di rilasciare l'intervista ad un giornale insieme alla moglie. Il giornalista però farà tante domande a Colombo e alla fine scoprirà la verità sulla relazione dell'uomo con Veronica a causa di quest'ultima.

Matilde accetterà di andare a cena con Vittorio

Poco dopo, Matilde verrà a sapere che la nipote di una baronessa è alla ricerca di un abito per debuttare in società. La donna deciderà di occuparsi personalmente di questa persona per la ricerca del suo abito. Alla fine il compito di creare un vestito per il debutto in società verrà affidato a Maria che farà un ottimo lavoro e riceverà grandi complimenti da Matilde.

Tutto ciò però metterà Flora in agitazione e la ragazza inizierà anche a temere per la sua reputazione.

Nel frattempo, Salvo crederà che Marcello voglia lasciare la Caffetteria e si preoccuperà tantissimo. Invece, Clara diventerà coinquilina delle ragazze e Alfredo coglierà l'occasione per farsi aiutare dalla donna a conquistare Irene.

Infine, Vittorio deciderà di scusarsi con Matilde, a causa del disguido dello slogan. La donna avrà alcuni dubbi però alla fine perdonerà Conti e deciderà di andare a cena con lui.