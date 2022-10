Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 15:55. Nel corso della settimana che va dal 7 all'11 novembre, non mancheranno i colpi di scena. In particolare, l'attenzione sarà posta su Salvatore Amato. Il giovane marito di Anna è in grande difficoltà da quando ha scoperto che Quinto - primo marito della donna - è vivo.

Marco in difficoltà

Nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, la situazione nel magazzino non è delle migliori. Umberto è deciso a vendicarsi, costi quel che costi, colpendo Marco.

Tuttavia il giovane giornalista si è ritrovato contro anche suo fratello Tancredi, il quale si è dissociato con un comunicato dall'articolo che ha pubblicato sulla tragedia del Vajont. Il giovane Di Sant'Erasmo può contare sull'appoggio di Vittorio e Roberto.

Nel frattempo, Maria chiede aiuto ad Armando per finire di confezionare l'abito che ha disegnato per mostrarlo poi a Flora. Contestualmente Umberto umilia Ezio perché ha concesso dei permessi alle operaie di Palmieri, senza averglielo chiesto.

Intanto, Adelaide cerca in tutti i modi di convincere Vittorio a stare dalla sua parte in questa faida che si è venuta a creare con il commendatore, tuttavia il direttore pare irremovibile a non cedere.

Le ragazze del Paradiso sono dalla parte di Salvo

Nel contempo Salvo sta attraversando un periodo molto difficile. Purtroppo non riesce a gestire bene la situazione e si sfoga con Marcello prima di prendere la sua decisione finale: dire addio a sua moglie Anna. Le Veneri del Paradiso non sopportano di vederlo in questo stato e pensano a un piano per risollevargli il morale.

Successivamente Gemma e Stefania organizzano una serata romantica per Ezio e Veronica. Tuttavia il signor Colombo è ancora amareggiato per l'umiliazione subita e si sfoga con Gloria.

Maria ha un desiderio e Vito lo scopre, pertanto decide di fare di tutto per accontentarla. Le organizza una sorpresa e non ha intenzione di rimanere anonimo per fare colpo su di lei.

Quando Matilde prende l'iniziativa, Vittorio resta colpito ed inizia a vederla sotto una luce diversa. Capisce, infatti, di provare qualcosa per lei e si confida con Roberto. Quindi, per timore, si allontana da lei.

Intanto Tancredi sta cercando di boicottare suo fratello nel lavoro come giornalista e Adelaide viene a saperlo, così per aiutare Marco si mobilita subito per fargli fare dei nuovi colloqui. La Contessa incolpa il commendatore per avergli rovinato la vita. In seguito a quanto accaduto, il giovane giornalista prende una decisione molto sofferta: lasciare il suo lavoro di giornalista e lo confida alla sua fidanzata Stefania.

Elvira ha intanto in mente un'idea per risollevare il morale di Salvo, ma non va come spera, poiché il giovane non la prende bene e la tratta addirittura male.

La giovane donna ci resta molto male e Irene prova a risolvere la situazione andando a parlare con il giovane Amato.

Il Paradiso delle Signore: Stefania, Vittorio e Matilde offrono pieno supporto a Marco

Intanto prosegue la tensione nata tra Umberto ed Ezio. Quest'ultimo ha il pieno appoggio di Vittorio. Invece, Flora cerca di mettere in grande difficoltà Maria. Quest'ultima le mostra dei nuovi bozzetti, ma la stilista si prende molto tempo prima di giudicarli.

Vito, intanto, decide di far prendere il sopravvento ai forti sentimenti che nutre nei confronti di Puglisi e compie un gesto folle.

Nel contempo Stefania, Vittorio e Matilde offrono pieno supporto a Marco e cercano di dissuaderlo dall'idea di lasciare il giornalismo.

Salvatore, invece, capisce che non riesce a reggere tutta questa pressione e necessita di distrarsi per un po', così decide di partire alla volta di Londra per raggiungere sua sorella Tina e la madre Agnese.

Vittorio compie un ulteriore gesto per dimostrare tutto il proprio sostegno nei confronti di Ezio: gli propone di andare a vivere a casa sua. Infine, Marcello nota che Adelaide è molto tormentata a causa dei recenti eventi e le fa una sorpresa per farle dimenticare tutto, almeno per una sera.