Nelle prossime puntate di Un Posto al sole dal 7 all'11 novembre su Rai 3 cresce la tensione per la scomparsa di Marina. Fabrizio è completamente fuori controllo e spera di avere un futuro con lei, non rendendosi conto di cosa sta facendo. Intanto Roberto, dopo aver avuto l'intuizione giusta, capisce che la sua amata Giordano deve essere salvata e che è nascosta da qualche parte. Senza pensarci due volte, Ferri si mette sulle sue tracce, sottovalutando la pericolosità della situazione.

Nel frattempo, per Rossella non arriva un periodo semplice.

Da quando Chiara è partita, Nunzio si è legato molto a lei per cercare sostegno, cosa che ha fatto infuriare Riccardo. Nei nuovi episodi, Riccardo avrà dei comportamenti che inizieranno a spaventare molto Ross.

Roberto parte alla ricerca di Marina: Un Posto al sole anticipazioni dal 7 all'11 novembre

Nel dettaglio, gli spoiler Upas svelano che Ferri capirà che a Marina è successo qualcosa di brutto e che non è partita come gli ha fatto credere. Quella lettera è falsa e sono troppi gli indizi che confermano i suoi sospetti. Come se non bastasse, lo strano comportamento di Fabrizio lo ha messo ancora di più in allerta. E così, come svelano le anticipazioni di Un Posto al sole, Roberto si mette sulle tracce di Marina, senza avvisare nessuno.

Ferri non può neanche immaginare in che guai potrebbe finire. A quel punto, saranno Franco e Filippo a intervenire in tempo per fermare Roberto e tentare di salvare Marina, prima che sia troppo tardi. Poco potranno fare.

Un Posto al sole nuove anticipazioni: Rossella ha paura di Riccardo

Oltre a Marina, anche un'altra protagonista della soap si troverà nei guai, anche se decisamente di minore intensità.

Si tratta di Rossella, che non riuscirà più a tenere a bada la gelosia immotivata di Riccardo, furioso per l'insistenza di Nunzio nel cercare le attenzioni della sua fidanzata. Crovi manifesterà dei comportamenti che spaventeranno molto Ross.

Intanto, come svelano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole, Diego riuscirà a strappare un appuntamento a Lia, anche se non si esclude che la domestica abbia accettato solo per tenere al sicuro il suo segreto.

Strani movimenti anche tra Viola e Damiano, che non riusciranno a stare l'una lontana dall'altro. I due dovranno vedersela anche con Rosa, l'ex della guardia del corpo, che pare essere molto gelosa della bella Bruni. Infine, vedremo le gemelle Cirillo all'ennesimo scontro. Manuela soffrirà per la distanza di Niko, ancora distrutto per la scomparsa di Susanna. In tutto ciò, Micaela non avrà un minimo di pietà e le verrà un'altra idea per mettere Niko con le spalle al muro.