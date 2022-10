Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 26 ottobre ci sarà un colpo di scena inaspettato. A tal proposito, le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che Umberto vorrà sbarazzarsi di Maria, diventata un ostacolo per la carriera di Flora e, pertanto, Guarnieri farà in modo che la giovane stilista ottenga un lavoro in Francia. Nel frattempo, Armando vedrà la mamma di Anna e, pertanto, capirà che Imbriani ha mentito a Salvatore e si confiderà con Marcello. Inoltre, durante la puntata, verranno trattate le vicende della famiglia Colombo e dei giornalisti, che continueranno a indagare sulla vita di Ezio e dei suoi cari.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 26/10: Flora teme Maria e ne parla con Umberto

Umberto è disposto a fare di tutto per la felicità di Flora, al punto da aiutarla nelle difficoltà, con ogni mezzo a sua disposizione. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di mercoledì 26 ottobre rivelano che Gentile parlerà con Guarnieri e gli racconterà i suoi timori, su quanto potrebbe accadere a livello lavorativo, nell'atelier milanese. In particolar modo, la stilista avrà paura che Maria Puglisi possa rubarle il lavoro, a causa degli apprezzamenti che Adelaide ha fatto all'aspirante stilista.

Il Paradiso delle signore, trama 26/10: Umberto vuole mandare Maria a lavorare in Francia

A quel punto, sentendo la sua fidanzata in difficoltà e piena di insicurezze, Umberto prenderà in mano la situazione e cercherà di aiutarla. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 26 ottobre rivelano che Guarnieri contatterà la baronessa Foppa, chiedendole una cortesia.

Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più, in merito al piano escogitato dal banchiere. In particolar modo, Umberto proporrà alla nobile milanese di assumere Maria nella sua azienda in Costa Azzurra. Pertanto, il cognato di Adelaide vorrà sbarazzarsi dell'aspirante stilista, mandandola in Francia, per avviare la sua carriera all'estero.

Il Paradiso delle signore, episodio 26/10: Armando vede Caterina

Nel frattempo, durante l'episodio de Il Paradiso delle signore di mercoledì 26 ottobre ci sarà un colpo di scena, perché Armando vedrà Caterina. Ferraris vedrà la mamma di Anna, mentre sarà in giro, per effettuare una consegna. Una volta tornato, il capo magazziniere informerà Marcello della cosa e, pertanto, i due amici di Salvatore saranno a conoscenza che la signora Imbriani non è negli Stati Uniti, per subire un delicato intervento chirurgico, come ha fatto credere sua figlia. Inoltre, nella puntata ci sarà anche spazio per le vicende della famiglia Colombo, alle prese con la curiosità dei giornalisti, in merito alla vita sentimentale di Ezio e dei suoi cari e Gemma dovrà subirne le conseguenze.