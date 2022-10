Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Ida Platano continuerà a tenere banco con il racconto del suo tormentato rapporto con Alessandro.

Dopo che i due hanno deciso di riprendere in mano le redini del loro rapporto, ecco che la dama siciliana non potrà fare a meno di esplicare i suoi dubbi in merito al legame che Alessandro potrebbe ancora avere con Roberta.

Spazio anche alla crisi di Riccardo Guarnieri che, nel corso delle nuove puntate del talk show Mediaset, verrà messo alle strette dalla conduttrice.

Ida dubita di Alessandro: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di questo autunno rivelano che Ida Platano porterà avanti la sua frequentazione con Alessandro.

I due hanno accettato di vedersi fuori dallo studio e provare così a riprendere in mano le redini del loro rapporto, con la speranza che possa tornare di nuovo il sereno.

Eppure, ci sono stati degli episodi che non sono piaciuti per niente alla dama siciliana e, al centro delle sue diatribe con Alessandro, ci sarà ancora la dama Roberta Di Padua.

Ida Platano sbotta e lascia lo studio di Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida non gradirà affatto alcuni sguardi "complici" che ha notato in studio tra Alessandro e la sua ex Roberta.

Scene che manderanno in tilt la dama siciliana, anche se Maria De Filippi proverà a farla ragionare, facendole presente che forse Alessandro dovrebbe prima mettere un punto definitivo a quello che c'è stato con Roberta, visto che fino a poche settimane fa i due uscivano insieme.

E così, in studio, ci sarà un ballo per la coppia Alessandro-Roberta: una scena che manderà di nuovo in crisi la dama siciliana, al punto che lascerà lo studio del talk show di Maria De Filippi e verrà rincorsa dal cavaliere per un ennesimo confronto chiarificatore.

Riccardo vuole abbandonare il programma: anticipazioni Uomini e donne

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove anticipazioni di Uomini e donne di questo autunno, rivelano che pure Riccardo sarà alle prese con l'ennesimo "momento no".

Il cavaliere, infatti, si ritroverà ad assistere a queste scene legate alla sua ex Ida che apparirà sempre più presa e a tratti gelosa di Alessandro e non la prenderà per niente bene.

Proprio per questo motivo, Riccardo annuncerà ufficialmente in studio di aver maturato la sua decisione finale: vuole lasciare il programma e quindi ritirarsi dal parterre del trono over per evitare ogni tipo di sofferenza.

Maria De Filippi smaschera Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

A quel punto, però, sarà Maria De Filippi che prenderà la parola e metterà alle strette lo storico volto del trono over.

Gli spoiler di queste nuove puntate del talk show, rivelano che la conduttrice esporrà il suo pensiero su Riccardo: secondo lei è ancora innamorato di Ida Platano ma non vuole ammetterlo e, per questo motivo, preferisce scappare via lasciando il programma.

Come si evolverà a questo punto la situazione? Riccardo porterà avanti con convinzione la sua scelta oppure ci ripenserà? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione.