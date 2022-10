La puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 28 ottobre sarà ricca di colpi di scena e novità per i protagonisti della fiction di Rai 1. A tal proposito, Gloria scoprirà che Veronica ha subito un'aggressione e, pur senza volerlo, spiffererà la cosa a Ezio.

Nel frattempo, Don Saverio consiglierà a Colombo e Zanatta di non vivere sotto lo stesso tetto. Anna, invece, tornerà a Milano e sarà costretta a raccontare a Salvatore la verità in merito alla sua assenza, mentre Maria sarà incerta se accettare o meno il lavoro in Costa Azzurra.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 28/10: Gloria sa che Veronica è stata aggredita e lo dice a Ezio

Veronica non sta attraversando un bel periodo. Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 19 ottobre, Zanatta ha rivelato a un giornalista di essere la fidanzata di Ezio. Purtroppo, la confessione della mamma di Gemma avrà ripercussioni, perché sui giornali verrà pubblicata la notizia che il signor Colombo, sposato ancora legalmente con Gloria, ha una relazione extraconiugale.

Nei prossimi episodi della fiction di Rai 1, Veronica verrà aggredita e Gloria verrà a sapere quanto accaduto alla compagna di suo marito. A quel punto, pur senza volerlo, Moreau rivelerà l'accaduto a Ezio. Al momento non è ancora chiaro come reagirà il papà di Stefania e se deciderà di agire in qualche modo per proteggere Zanatta.

Il Paradiso delle signore, trama 28/10: Don Saverio consiglia a Ezio di non vivere con Veronica

Visto quanto accaduto a Veronica, aggredita da alcune donne bigotte, Don Saverio darà dei consigli ai Colombo. Nell'episodio de Il Paradiso delle signore del 28 ottobre, il sacerdote di Milano dirà la sua in merito alla vicenda, affermando che Ezio dovrebbe interrompere la convivenza con Zanatta.

Per adesso non sono trapelate indiscrezioni sulla reazione del papà di Stefania. Dunque al momento non è chiaro se abbandonerà casa Colombo per andare ad abitare altrove, lasciando l'appartamento alla sua fidanzata e a Gemma.

Il Paradiso delle signore, episodio 28/10: Anna è con le spalle al muro e affronta Salvatore

Armando e Marcello si sentiranno in colpa per non aver informato Salvatore di aver visto la suocera Caterina.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore, Imbriani aveva detto ai suoi cari di dover partire urgentemente per l'America perché sua madre avrebbe dovuto sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.

Ferraris e Barbieri, avendo visto la nonna di Irene in salute, decideranno raccontare tutto al loro amico. A questo punto Anna tornerà a Milano e, messa con le spalle al muro, rivelerà a Salvatore una verità sconvolgente che finora non è stata comunicata dalle anticipazioni della soap.

Maria sarà indecisa e non saprà se accettare o meno la proposta di lavoro ricevuta dalla famiglia Foppa. Infatti sarà incerta se trasferirsi in Francia o restare a Milano, e Vito darà consigli a Puglisi.