Interessanti novità avverranno durante le puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse dal 24 al 28 ottobre su Rai 1. Le trame della soap opera segnalano che Vito Lamantia proverà interesse per Maria Puglisi, che si dovrà guardare dalle intenzioni bellicose di Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle signore: anticipazioni prossime puntate

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti le prossime puntate italiane rivelano che Ezio e Veronica si augureranno che la contessa possa aiutarli ad ottenere l'annullamento delle nozze da Gloria.

Vittorio, invece, presenterà Vito come contabile al personale dell'atelier mentre Stefania eviterà di rivelare a Marco di aver ricevuto un messaggio da Federico.

Flora mostrerà i bozzetti al capo. Purtroppo Conti non sembrerà molto soddisfatto del suo lavoro mentre Maria riceverà dei complimenti per aver ideato il vestito della baronessina. Salvo, intanto, scoprirà che i fiori indirizzati negli Stati Uniti non sono mai stati prelevati da Anna. Di conseguenze, inizierà a preoccuparsi moltissimo per sua moglie. Infine Ezio e Veronica scopriranno che la Sacra Rota si è espressa negativamente sull'annullamento delle nozze.

Vito prova una simpatia per Maria

Nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso, Gemma e Stefania decideranno di fare una sorpresa a Veronica e il compagno.

Le veneri, intanto, scopriranno che saranno in copertina nel prossimo numero del magazine mentre Adelaide pretenderà che Maria sia presente ad un evento al circolo per fare un dispetto a Flora. Proprio quest'ultima sarà invidiosa dal successo avuto dalla rivale. Salvo, invece, sarà sempre più ansia per Anna.

Maria non si accorgerà di essere molto simpatica a Vito.

A tal proposito, Adelaide riempirà di complimenti la Puglisi mentre denigrerà la compagna di Umberto. Armando sarà sicuro di aver intravisto la madre di Anna a giro per le vie di Milano. I giornalisti, invece, continueranno a mettere il naso nelle vicende sentimentali di Ezio, Veronica e Gloria.

Umberto vuole togliere la Puglisi dall'atelier

Umberto, invece, chiederà alla baronessa di far assumere la Puglisi in Francia per toglierla dall'atelier. Armando inviterà Marcello a recarsi nel paese di Anna per capire cosa sta realmente accadendo. Il socio di Salvo, intanto, scoprirà che l'ex contabile ha detto una bugia. Umberto, invece, giocherà le sue carte, tanto che Foppa farà a Maria una proposta di lavoro molto attenta. Gloria pregherà le veneri di proteggere Gemma dai reporter curiosi mentre Veronica sarà accusata di essere una concubina di Ezio.

Marcello e Armando, intanto, scopriranno che Anna sta per far ritorno dall'America. I due amici, a questo punto, decideranno di tenere la bocca chiusa su quanto appena scoperto, sebbene poi schiacciati dai sensi di colpa non confessassero la verità. Infine Vito darà una risposta inattesa a Maria, ancora incerta sull'accettare o meno il lavoro in Costa Azzurra.