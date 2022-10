Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:55.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre, Ezio e Veronica cercheranno in ogni modo di far sì che la loro relazione resti segreta, ma purtroppo per loro diventerà di dominio pubblico.

Intanto Flora sarà infastidita dal successo sul lavoro di Maria e temerà per il suo posto di lavoro, mentre Matilde e Vittorio avranno modo di approfondire la loro conoscenza.

Matilde non vuole perdonare Vittorio

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 17 ottobre Matilde riferirà ad Adelaide quanto accaduto con Tancredi, anche se non vorrà assolutamente perdonare Conti. Intanto Clara dirà allo zio che vivrà presso la casa delle ragazze, ma la realtà sarà diversa. Grazie all'aiuto di Alfredo si accaserà momentaneamente in magazzino. Inoltre in città giungerà Vito Lamantia, che ambirà ad essere il nuovo contabile del Paradiso. Ezio invece deciderà di rivolgersi alla contessa al fine di avere l'annullamento delle nozze con Gloria. Quest'ultima tornerà in sartoria come capocommessa.

Nell'episodio di martedì 18 ottobre, Vittorio racconterà alle Veneri come vorrà promuovere "la posta del cuore".

Nel frattempo Irene crederà che Alfredo tenga in magazzino la sua nuova fidanzata e dovrà dire una bugia per non far scoprire Clara. In tutto questo Vito sarà bocciato come nuovo contabile, ma poi le cose potrebbero cambiare, mentre Ezio e Gloria riceveranno numerose domande da parte dei giornalisti presenti. Grazie a Marco uno di essi riuscirà ad avere un'intervista con i Colombo per il giorno successivo.

Irene offre il suo aiuto a Clara

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 19 ottobre, Ezio non potrà rivelare di stare insieme a Veronica e riterrà l'intervista come una circostanza importante per dire che il matrimonio con Gloria è concluso. In seguito un giornalista indagherà sul loro passato e apprenderà da Veronica una verità scabrosa.

Intanto Matilde chiederà a Maria di disegnare un abito per il debutto in società di una giovane donna borghese. Inoltre Gemma si riprometterà di aiutare Clara, ma Don Saverio comprenderà ogni cosa e la rimanderà nel suo paese.

Nella puntata di giovedì 20 ottobre, Salvo per colpa di Marcello dovrà fronteggiare tante problematiche in caffetteria. Nel frattempo Flora sarà contrariata al fatto che Maria si stia occupando degli abiti per la baronessina Fobba. In tutto questo Irene apprenderà che Clara tornerà nel suo paese e la inviterà ad andare alla casa delle ragazze, mentre Stefania inviterà Marco affinché non venga fuori che il padre ha una relazione con Veronica. Matilde invece sarà stupita dalla missiva di Vittorio.

Matilde si congratula con Maria per il lavoro svolto

In base agli spoiler di venerdì 21 ottobre, Alfredo chiederà il supporto di Clara per fare colpo su Irene. Intanto Matilde si congratulerà con Maria per i lavori fatti, ma Flora temerà per il suo lavoro. Inoltre la famiglia Colombo sarà scioccata dal fatto che è diventata di dominio pubblico la storia tra Ezio e Veronica. Infine Vittorio e Matilde si conosceranno meglio.