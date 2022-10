Continua su Rai 3 la programmazione della soap opera "Un posto al sole", trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre, Manuela si avvicinerà sempre di più a Niko e Jimmy e questo non farà piacere a Micaela. Intanto durante i lavori di ristrutturazione del seminterrato sarà scoperta una stanza segreta, mentre per Nunzio e Chiara sarà giunto il momento di salutarsi visto che la gara dovrà iniziare la disintossicazione da sostanze.

Manuela aiuta Jimmy in un problema sentimentale

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 17 ottobre, Marina si renderà conto che la situazione difficile in cui si è venuta a trovare difficilmente si rivelerà a breve. Intanto Manuela supporterà Jimmy alle prese con un'intricata scelta sentimentale. Niko non potrà che essere felice di quanto fatto dalla donna e l'affinità tra i due crescerà. Inoltre Guido e Mariella organizzeranno un incontro a Sasà, il quale potrebbe trovare sollievo nelle parole di una persona che considera molto.

Nell'episodio di martedì 18 ottobre, Manuela starà sempre più vicina a Poggi ed al figlio. Questo stato di cose determinerà però degli attriti frequenti con Micaela.

Quest'ultima compirà un atto contro la sorella. Nel frattempo a Roberto sarà recapitata una missiva, che sembrerà avere il significato di un addio. In tutto questo i problemi sentimentali di Cerruti porteranno Michele a occuparsi in radio di una tematica solo in apparenza leggera.

Una stanza segreta viene trovata durante i lavori di ristrutturazione del seminterrato

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 19 ottobre, Viola tenterà di riprendersi dopo l'ultimo periodo complicato. Antonio invece non si sarà arreso alla fine della storia con Eugenio. Intanto si capirà quali conseguenze potranno avere le parole dette da Micaela riguardo Manuela.

Inoltre Mastro Peppe proseguirà nel corteggiare Giulia. Intanto un inatteso ritrovamento durante le attività di ristrutturazione del seminterrato di Palazzo Palladini, potrebbe essere utile ai fini della risoluzione di un enigma che dura da tanti anni.

Nella puntata di giovedì 20 ottobre, Mastro Peppe e Palladini discuteranno sulla stanza segreta rinvenuta nel seminterrato. I due però non si accorgeranno che Lia sta ascoltando i loro dialoghi. Nel frattempo Chiara sarà vicino al ricovero per disintossicarsi, con Nunzio che chiederà il supporto di Rossella per farle una sorpresa. Intanto Viola approfondirà la conoscenza di Damiano, anche se il suo unico pensiero è per Antonio.

Jimmy e Bianca si improvvisano investigatori

In base agli spoiler di venerdì 21 ottobre, la Petrone sarà pronta a partire e per lei e Nunzio è giunto il momento di salutarsi. Infine Lia comprenderà che difficilmente potrà muoversi dentro palazzo Palladini senza essere scoperta, mentre anche i piccoli Jimmy e Bianca si arrangeranno investigatori.