Sono nuove puntate ricche di colpi di scena quelle che stanno per arrivare a Il Paradiso delle Signore.

Le anticipazioni settimanali dal 24 al 28 ottobre, rivelano che Ezio deciderà di rivolgersi ad Adelaide per riuscire a ottenere l'annullamento del matrimonio con Gloria dalla Sacra Rota. Però, l'aiuto della Contessa non riuscirà a risolvere la questione, dato che le nozze non possono essere annullate. Tutta la famiglia Colombo, quindi, si troverà in una difficile situazione e Gemma verrà assediata dai giornalisti.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 28/10: Vito 'abbagliato' da Maria

L'abito che Maria disegnerà per baronessa Foppa riscuoterà un grande successo e Adelaide deciderà di invitare la giovane Puglisi al Circolo, proprio per lodare le sue doti. Flora inizierà a temere il successo di Maria e la situazione si complicherà quando Adelaide deciderà di umiliare la giovane Ravasi al Circolo e esaltare invece Maria.

Intanto Puglisi verrà notata da Vito, molto attratto dalla sua eleganza.

Stefania e Gemma noteranno che i rispettivi genitori saranno giù di morale per la decisione della Sacra Rota e decideranno di organizzare una sorpresa alla coppia.

Flora confiderà a Umberto l'umiliazione che ha dovuto subire dalla Contessa.

Guarnieri prenderà la situazione in mano e chiederà alla Foppa di assumere Maria. In questo modo, Ravasi potrà tranquillizzarsi e Maria dovrà andare a vivere in Costa Azzurra.

Foppa, colpita dalle doti di Maria, accetterà la proposta di Umberto e chiederà alla ragazza di andare a lavorare nella sua azienda.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntate al 28 ottobre: Don Saverio da un consiglio ai Colombo

Il mistero su Anna si farà sempre più fitto, dato che Armando scoprirà che Caterina, la mamma della giovane Imbriani, non si trova negli Stati Uniti. La sposa di Amato aveva infatti raccontato che sua mamma stava poco bene e quindi di doversi recare in America.

Gemma verrà assediata dai giornalisti e Gloria chiederà a tutte le veneri di dare una mano alla loro collega qualora si trovasse in difficoltà. La situazione sarà ancora peggiore per Veronica, che verrà insultata per essere la concubina di Ezio da parte di alcune donne. Quando Gloria lo verrà a sapere, lo rivelerà involontariamente a Ezio.

In seguito Anna farà ritorno a Milano e dunque Marcello e Armando decideranno di non dire nulla all'amico. In seguito però, i due cambieranno idea presi dai sensi di colpa.

Infine Don Saverio consiglierà ai Colombo di andare a vivere in case separate, visto il clamore della loro relazione.