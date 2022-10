Proseguono i consueti appuntamenti con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso dell'episodio del 14 ottobre, non possono mancare nuovi e interessanti colpi di scena. In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Veronica Zanatta. Da quando Gloria Moreau ha fatto ritorno, continua ad essere seriamente preoccupata per le sorti della sua relazione con Ezio Colombo. Teme che l'annullamento del matrimonio della giovane donna con l'uomo che ama non vada in porto.

I bozzetti di Maria al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, Maria è ancora molto triste per i giudizi ricevuti da Flora in merito ai suoi bozzetti. Tuttavia, l'attuale capocommessa del magazzino, Irene, sprona la stilista a seguire più attentamente la giovane Venere nella realizzazione dei suoi lavori. In questo modo, magari, la giovane Ravasi può finalmente cambiare idea rendendosi conto delle doti artistiche di Maria.

In seguito, però, Puglisi riceve una telefonata improvvisa da suo padre che la sconvolge particolarmente. Nel contempo, dopo essere stato selezionato ufficialmente dal Comune di Milano per la realizzazione della campagna di sensibilizzazione in favore delle vittime della tragedia del Vajont, Vittorio deve fare i conti con Matilde.

Quest'ultima, si rende conto che lo slogan creato da Conti, in realtà, è basato sulle parole che lei ha utilizzato in una lettera. La donna si infuria con lui perché si tratta di una lettere intima e che mai avrebbe voluto divulgare. Pertanto, si sente profondamente delusa e tradita.

Divorzio o non divorzio al Paradiso delle Signore

Successivamente, dopo aver fatto ritorno al Paradiso, Gloria viene accolta da tutti calorosamente. O meglio, quasi tutti. Infatti, Veronica non riesce ancora a lasciarsi andare del tutto con lei perché teme che possa compromettere la sua relazione con Ezio. Non riuscirebbe a sopportare l'idea di dover porre fine alla sua storia d'amore per lei.

Tuttavia, decide di invitare Moreau a casa Colombo per potersi assicurare che vada tutto bene. Purtroppo, però, nel corso della piacevole serata, arriva una telefonata che cambia completamente la situazione: ci sono dei problemi per quanto riguarda l'annullamento del matrimonio di Ezio.

Infine, Clara continua ad avere problemi con la perpetua della canonica. Pertanto, decide di andare via. D'altronde, non può rischiare che suo zio la rimandi in paese. Si reca da Irene per ottenere ospitalità all'interno della casa delle ragazze, ma la capocommessa del Paradiso rifiuta.