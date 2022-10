Non è durata tantissimo la gioia di Asia Bigolin. Le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata il 19 ottobre, fanno sapere che la ballerina è diventata titolare del banco del pubblico, ma poco dopo è finita nuovamente a rischio eliminazione. Maglie riconfermate per i talenti in bilico come NDG e Mattia, mentre Rita e Andre hanno vinto la loro sfida. Amori, tensioni e grandi ospiti dello speciale che sarà trasmesso in tv domenica prossima.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Sono accadute tantissime cose nel corso della registrazione di Amici di mercoledì 19 ottobre.

Gli spoiler che stanno impazzando in rete da alcune ore, fanno sapere che sono stati soprattutto i ballerini della classe a regalare colpi di scena.

La gara del giorno è stata giudicata da Eleonora Abbagnato, che ha messo al primo posto Ramon e Maddalena a pari merito; ultimi ad ex aequo, Mattia e Asia con 5. Il latinista ha potuto sostenere immediatamente l'esame per la riconferma della maglia e Todaro, senza neppure farlo esibire, ha detto sì al suo rientro nella scuola.

Discorso diverso per l'allieva che una settimana fa è stata sostituita. I telespettatori si sono detti favorevoli alla sua permanenza nel cast, ma ora dovrà affrontare un nuovo televoto per capire se la gente la vuole ancora come titolare del "banco del pubblico" nonostante si sia classificata ultima anche in quest'occasione.

Gli ospiti del sesto appuntamento con Amici

Mattia Zenzola è stato uno dei protagonisti assoluti della sesta puntata di Amici 2022/2023. Il ragazzo si è esibito tre volte e, nonostante l'ultimo posto nella gara, ha avuto la maglia riconfermata.

Durante l'esecuzione di un passo a due con Megan (compito richiesto dalla maestra Celentano per la ballerina), gli allievi si sono dati un bacio per esigenze di coreografia.

Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni perché, come dimostrerà un video, solitamente il titolare bacia un'altra compagna di classe.

La presentatrice ha reso pubblica la storia d'amore che sta nascendo tra Mattia e Maddalena, e l'ha fatto mostrando le effusioni che si scambiano in casetta quotidianamente (come i colleghi Rita e Niveo).

Quando il latinista ha partecipata alla gara d'improvvisazione sul sex appeal, ha richiesto come "musa" proprio la neo fidanzata, alla quale ha dato passionali baci anche durante la performance che è risultata essere la migliore delle tre.

Il pugliese, però, presto potrebbe essere oggetto di un provvedimento disciplinare: la prof Alessandra, infatti, ha protestato perché il giovane non ha sfoggiato il look che lei aveva richiesto per il balletto in coppia, e per questo mediterà su una punizione che sia da esempio anche per gli altri.

I verdetti nella scuola di Amici

Per quanto riguarda gli altri ragazzi, nessuno ha rischiato l'eliminazione nella sesta puntata.

Andre e Rita hanno affrontato e vinto la sfida che avevano in programma: la ballerina, però, era stata messa in discussione da Emanuel Lo (che l'ha voluta contrapporre ad un'aspirante allieva di hip-hop molto brava) e questo ha fatto storcere il naso alla maestra Celentano.

Quest'ultima si è detta certa del fatto che prima della sua alunna, ci sarebbero tanti altri titolari da mandare in sfida.

Compiti portati a termine con successo, infine, per i cantanti Federica e Cricca, entrambi messi alla prova da Rudy Zerbi durante la settimana.

Gli ospiti della sesta puntata di Amici, sono stati: Nek ed Eleonora Abbagnato (giudici delle gare), Alex Wyse in promozione con la sua nuova canzone "Mano ferma" e i Coma Cose, che hanno interpretato in anteprima l'inedito "Chiamami".