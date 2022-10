Grandi colpi di scena nelle ultime puntate di Mina Settembre 2 in onda su Rai 1. Le trame della fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno rivelano che per la protagonista arriverà il momento della resa dei conti finale e scoprirà finalmente le bugie di sua mamma Olga.

La donna ha annunciato di essere partita per una Crociera in giro per il mondo ma, in realtà non è questa la verità. Negli ultimi appuntamenti di questa seguitissima seconda stagione della fiction, Gelsomina si renderà conto che non è stata solo sua mamma a mentire ma anche zia Rosa, interpretata da Marisa Laurito.

Domenico allontana Gelsomina: trama Mina Settembre 2 ultime puntate

Nel dettaglio, le trame delle ultime puntate di Mina Settembre 2 rivelano che per la protagonista della fiction arriverà il momento della resa dei conti.

Gelsomina, dopo essersi dichiarata di nuovo a Domenico dovrà fare i conti con il netto rifiuto da parte del ginecologo, il quale preciserà a chiare lettere di volersi concedere una nuova possibilità al fianco di Giulia, la quale ha saputo conquistarlo in un momento di difficoltà.

Di conseguenza, Gelsomina farà i conti con questo secco rifiuto che tuttavia non la fermerà: la donna non ha intenzione di arrendersi facilmente e intende portare avanti la sua "missione" per riuscire a conquistare di nuovo il cuore dell'affascinante ginecologo interpretato da Giuseppe Zeno.

La mamma di Gelsomina ha mentito: trame Mina Settembre 2

Ma non è finita qui, perché le trame delle ultime puntate di Mina Settembre 2 rivelano che si tornerà a parlare anche del giallo legato alla partenza di Olga.

La mamma di Gelsomina continua a sentire sua figlia facendole credere di essere in crociera in giro per il mondo, anche se questa storia comincia a fare "acqua da tutte le parti".

Gelsomina, infatti, si renderà conto che c'è qualcosa che non va in tutta questa vicenda, alimentata anche dai sospetti di zia Rosa, che fin dal primo momento non ha creduto alla storia del viaggio in giro per il mondo.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Gelsomina, guardando il telegiornale in tv, si ritroverà a fare i conti con una scena a dir poco clamorosa.

Gelsomina scopre le bugie della mamma e zia Rosa: trama Mina Settembre 2 ultime puntate

Le anticipazioni sulle ultime puntata di Mina Settembre 2 rivelano che Gelsomina beccherà sua mamma Olga e zia Rosa inquadrate in un servizio trasmesso in tv.

Le due donne si trovavano sedute a un bar di Napoli e, a questo punto, l'assistente sociale si renderà conto di essere stata ingannata.

Grazie a questo servizio al telegiornale, Gelsomina riuscirà a smascherare le bugie di sua mamma e anche quelle di zia Rosa, che non è stata affatto sincera con sua nipote. E, a questo punto, le due donne dovranno confessare la verità su questo mistero.