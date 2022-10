Cosa succederà nelle ultime puntate di Mina Settembre 2 previste su Rai 1 il 30 ottobre e 6 novembre 2022? I colpi di scena non mancheranno e per la protagonista Gelsomina sarà il momento di fare i conti con un po' di questioni che sono state lasciate in sospeso.

Una di queste riguarderà sua madre Olga che, dopo aver annunciato la sua partenza in "fretta e furia" potrebbe tornare nella vita della figlia con una brutta notizia del tutto inaspettata.

Spazio anche all'intricata vicenda che la vede protagonista con Mimmo, l'affascinante ginecologo che nel frattempo ha intrapreso una frequentazione con la psicologa Giulia.

Gelsomina combatte per Mimmo nelle ultime puntate di Mina Settembre 2

Nel dettaglio, le ultime puntate di Mina Settembre 2 si preannunciano ricche di sorprese e colpi di scena per la protagonista femminile, interpretata da Serena Rossi, la quale si ritroverà a dover lottare per cercare di riconquistare il cuore di Mimmo.

Sì, perché Gelsomina si renderà conto che è lui l'uomo con il quale vorrebbe trascorrere il resto della sua vita, dato che ormai Claudio ha scelto di fare un passo indietro e quindi di mettere la parola fine al loro matrimonio.

Ecco allora che Mina sarà impegnata in questa corsa contro il tempo con Mimmo che, nel frattempo, si è lasciato andare tra le braccia di Giulia.

Gelsomina potrebbe perdere Mimmo nel finale di Mina Settembre 2

L'affascinante psicologa che sta tenendo in cura Gelsomina, interpretata da Antonia Liskova, ha saputo far breccia nel cuore del ginecologo interpretato da Giuseppe Zeno e non si esclude che il finale possa riservare un colpo di scena clamoroso.

Sì, perché Mimmo potrebbe deciderà di non fidarsi di Gelsomina e quindi mettere la parola fine alla loro relazione per concedersi una nuova vita al fianco di Giulia.

Di conseguenza, l'assistente sociale potrebbe ritrovarsi a dover rinunciare per sempre al suo amato Mimmo, dopo che in passato era stata proprio lei a troncare il loro rapporto perché sosteneva di essere in crisi tra lui e Claudio.

La madre di Gelsomina esce di scena nelle ultime puntate di Mina Settembre 2?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle ultime puntate bisognerà far chiarezza anche sul giallo della madre di Gelsomina.

Olga ha annunciato la sua partenza per una crociera in giro per il mondo ma, secondo zia Rosa, questa potrebbe non essere la verità.

Olga potrebbe aver mentito a tutti e non si esclude che la donna possa essere gravemente malata e in fin di vita.

Il finale di questa seconda stagione, infatti, potrebbe essere particolarmente amaro per Gelsomina, la quale potrebbe scoprire che sua mamma l'ha lasciata per sempre dopo aver lottato contro un male che ha tenuto nascosto a sua figlia per evitarle preoccupazioni e dolori.