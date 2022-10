Isabella Ricci, ex dama di Uomini e donne, cambia vita insieme al suo amato Fabio, il cavaliere che ha conosciuto proprio nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Durante una delle sue ultime ospitate in studio, Isabella aveva raccontato che tra lei e Fabio tutto stava procedendo nel migliore dei modi e che presto sarebbero andati a vivere a Dubai.

Sui social l'ex dama della trasmissione ha raccontato questa nuova fase della sua vita, attirando l'attenzione dei fan, che non hanno risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti di Gemma Galgani.

La nuova vita di Isabella Ricci lontana da Uomini e donne

Nel dettaglio, Isabella e Fabio continuano a vivere la loro favola d'amore insieme. Dopo essersi conosciuti e innamorati all'interno dello studio di Uomini e donne, i due volti del trono over hanno scelto di prendere in mano le redini del loro rapporto e, dopo un periodo di convivenza, sono diventati marito e moglie.

Il matrimonio della coppia si è svolto lo scorso maggio e da quel momento in poi i due non si sono lasciati neppure un solo istante.

Tutto procede nel migliore dei modi e in queste ore Isabella ha reso partecipi i suoi fan del cambio vita insieme al suo amato Fabio, dato che da qualche giorno si sono trasferiti a Dubai.

Isabella Ricci pronta per la sua nuova vita a Dubai con Fabio (Video)

Come aveva annunciato in una delle sue ultime interviste televisive a Uomini e donne, Isabella e suo marito vivranno sei mesi in Italia e i restanti sei mesi all'anno a Dubai, dove hanno una casa di proprietà.

"1,2,3,4...our new life in Dubai" ha scritto l'ex dama del trono over nella didascalia del suo post social dove ha annunciato il trasferimento ufficiale.

Un video che ha subito attirato l'attenzione dei tantissimi fan e spettatori che hanno apprezzato Isabella Ricci per il suo percorso a Uomini e donne.

A differenza di altri "volti storici" della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, Isabella ha dimostrato di aver preso parte al dating show di Canale 5 per cercare realmente la sua anima gemella e non per la notorietà.

'Gemma starà rosicando', i fan di Isabella Ricci punzecchiano la dama di Uomini e donne

"Vi meritato questo e anche di più. Siete bellissimi insieme" ha scritto un fan della coppia commentando il video della dama di Uomini e donne.

"Alla faccia di Gemma, che sicuramente starà rosicando", ha scritto un altro fan social che non ha risparmiato una frecciatina nei confronti della dama torinese, nemica giurata di Isabella.

"Avanti tutta, godetevi ogni momento. Siete uno spettacolo insieme" ha scritto un altro fan della coppia nata a U&D.