Cosa succede nella terza puntata di Mina Settembre 2 in programma il 16 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1? Le anticipazioni della fiction rivelano che, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Domenico che si ritroverà sempre più in crisi dal punto di vista sentimentale.

Intanto Claudio non demorde e dopo la ritrovata serenità al fianco di Gelsomina, continuerà a chiedere alla donna di dargli al più presto un figlio e quindi mettere su famiglia insieme.

Domenico in crisi per amore: anticipazioni Mina Settembre 2 del 16 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della terza puntata di Mina Settembre 2 in programma domenica 16 ottobre in prime time dalle 21:30 circa, rivelano che Domenico andrà a pranzo a casa di sua mamma e si ritroverà a fare i conti con una graditissima sorpresa.

Trattasi di sua sorella, arrivata a Napoli per stare qualche giorno in famiglia. Questa sarà l'occasione giusta per Domenico affinché possa confidarsi un po' con lei e far chiarezza su quelli che sono i suoi sentimenti.

La sorella di Domenico, infatti, gli chiederà se è riuscito a togliersi dalla testa Gelsomina e la risposta dell'uomo non sarà del tutto scontata.

Domenico diviso tra Giulia e Gelsomina: anticipazioni Mina Settembre 2

Il ginecologo interpretato da Giuseppe Zeno confermerà di non essersi ancora lasciato alle spalle il suo flirt con l'assistente sociale interpretata da Serena Rossi anche se, in questi primi episodi si è avvicinato a Giulia, la nuova psicologa che sta seguendo Gelsomina.

Insomma l'affascinante Giulia sembra non essere affatto indifferente al ginecologo che si ritroverà così combattuto in amore. Riuscirà a dimenticare definitivamente l'assistente sociale?

Occhi puntati anche su Claudio: il marito di Gelsomina ha più volte espresso alla donna il desiderio di mettere su famiglia insieme e avere un figlio.

Un desiderio che, per il momento, è rimasto inascoltato dato che Gelsomina all'insaputa di Claudio ha continuato a prendere la pillola per non restare incinta.

Claudio vuole un figlio da Gelsomina: anticipazioni Mina Settembre 2 del 16 ottobre

Ebbene, le anticipazioni di questa terza puntata della fiction Rai, rivelano che Claudio continuerà ad insistere: vuole diventare papà e nei suoi discorsi non farà altro che incensare anche Gelsomina.

"Tu accudisci sempre tutti, sarai una madre straordinaria", dice Claudio in una delle scene che andrà in onda domenica 16 ottobre su Rai 1.

Quale sarà a questo punto la scelta finale di Gelsomina? Sceglierà definitivamente Claudio e penserà anche lei di mettere su famiglia? Lo scopriremo nel corso delle prossime tre ultime puntate di questa seconda stagione.