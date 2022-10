La scarcerazione di Gloria ha reso felici tutti i membri de Il Paradiso delle signore. In Veronica però, sembrerà essere tornata la gelosia di un tempo nei confronti di Ezio. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda, ci rivelano che tutti verranno a conoscenza della relazione tra Colombo e Zanatta, proprio per causa di quest'ultima. La donna infatti, parlerà con un giornalista che pubblicherà sul giornale la notizia. Lo scandalo per Ezio e Gloria sarà dunque alle porte, dato che i due risultano ancora di fatto sposati.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Gloria riprende il suo posto di lavoro

Gloria ritornerà al suo vecchio ruolo all'interno dell'atelier. Sarà Irene a decidere di ridare quello che era diventato il suo posto di lavoro a Moreau. Grazie al libro scritto da Stefania, tutti avranno iniziato a provare interesse per la storia di sua madre. Dall'altro lato, Colombo farà di tutto per cercare di ottenere l'annullamento del matrimonio con la mamma di Stefania, per poter così finalmente convolare a nozze con Veronica. L'uomo chiederà aiuto anche ad Adelaide per arrivare al suo obbiettivo. In occasione della presentazione del libro della giovane Colombo, un giornalista riuscirà a strappare l'accordo per un'intervista a Gloria ed Ezio, grazie anche all'aiuto di Marco.

Colombo vorrà approfittare dell'intervista per chiarire che la relazione con Moreau è ormai terminata da tempo. Il giornalista però, inizierà a fare domande scomode, mettendo sicuramente a disagio sia Gloria che Ezio. Moreau dovrà fare i conti con il riaffiorare dei sentimenti passati e per lei non sarà un momenti facile.

Spoiler Il Paradiso delle signore: la relazione di Ezio e Veronica pubblica sul giornale

Veronica inizierà a vedere Ezio e Gloria sempre più vicini e le sue paure torneranno ad essere più vivide che mai. Sarà proprio Zanatta a mettere a repentaglio il suo futuro e quello di Ezio, rivelando al giornalista la relazione che intercorre tra lei e Colombo.

I due potrebbero essere denunciati per la loro relazione, dato il matrimonio ancora effettivo tra Gloria ed Ezio. Ad intervenire in questo scenario sarà Stefania, che timorosa che la verità raccontata da Zanatta al giornalista possa venire a galla, si rivolgerà a Marco affinché intervenga e blocchi il giornalista dal diffondere la notizia.

Purtroppo, però, il nipote di Adelaide non riuscirà a fare nulla e la notizia della relazione tra Veronica e Colombo verrà pubblicata sul giornale. Tutti sapranno dunque la verità. Questo potrebbe portare a delle gravi conseguenze per la mamma di Gemma e il papà di Stefania.