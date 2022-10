La seconda stagione di Mina Settembre è iniziata molto bene su Rai 1, con ascolti che hanno premiato la serie Tv con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno. Si riparte dalle vicende di Gelsomina, rigorosamente con il suo immancabile cappotto rosso, alle prese con i nuovi casi del consultorio e la sua complicata vita sentimentale.

Mina aveva infatti deciso di lasciare Claudio, l'ex marito, dopo aver scoperto il tradimento. Come se non bastasse, ha dovuto anche sopportare il voltafaccia di Irene, la sua migliore amica, che ha avuto una relazione con il padre, dal quale è nato un figlio.

Che cosa succederà nelle prossime puntate?

Di seguito, le anticipazioni di Mina Settembre e le rivelazioni di Giorgio Pasotti su Claudio e Gelsomina.

Claudio riconquista Gelsomina: Mina Settembre nuove anticipazioni

Giorgio Pasotti ha rilasciato un'intervista al settimanale Di Più Tv, nella quale ha parlato del suo personaggio, Claudio. Una delle trame centrali della nuova stagione sarà la 'lotta' tra Claudio e Domenico, entrambi innamorati di Gelsomina e pronti a tutto per conquistarla.

Pasotti ha rivelato che nelle prossime puntate ci sarà un'evoluzione nel personaggio di Claudio, che sa di aver sbagliato e di aver deluso profondamente la moglie con il suo tradimento: ''Si è comportati male nella prima serie: ha tradito Mina e questo ha causato la separazione'', dice l'attore.

Tuttavia, Claudio proverà a riscattarsi nei prossimi episodi di Mina Settembre: ''Farà di tutto per farsi perdonare e ricominciare, ma le cose si complicheranno''.

Mina deve fare una scelta d'amore

Non sarà facile per Gelsomina scegliere tra l'ex marito e Domenico, l'avvenente ginecologo. Stando alle anticipazioni, in un primo momento la protagonista darà una seconda possibilità a Claudio, ma la situazione si farà complicata.

Domenico non vorrà mollare la presa e cercherà di stare accanto a Mina più tempo possibile, così da farle cambiare idea in merito alla sua scelta d'amore: ci riuscirà?

Claudio vittima di un attentato: anticipazioni Mina Settembre 2

Nel corso delle prossime puntate di Mina Settembre, Claudio se la vedrà molto brutta, come ha anticipato Giorgio Pasotti: ''Claudio è un magistrato, uscirà miracolosamente illeso da un attentato e questo lo aiuterò a riavvicinarsi a Mina''.

Ma non sarà così semplice come si può immaginare, Domenico, infatti, non rinuncerà all'idea di perdere la donna che ama e cercherà in tutti i modi di avere il suo cuore, anche a scapito dei sentimenti del suo rivale in amore.

In attesa di scoprire chi sceglierà Mina, ricordiamo che la nuova puntata andrà in onda su Rai 1 il 9 ottobre in prima serata.