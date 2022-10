Dopo vari indizi che lasciavano intendere la fine del matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, è stata proprio l'ex tronista di Uomini e donne, rispondendo alle domande dei suoi follower, a confermare di essere tornata single. Mentre la siciliana è sempre rimasta molto attiva sui social, raccontando ai fan di essersi ripresa grazie alla sua forza d'animo, Salvatore è rimasto sempre in silenzio ma, suo malgrado, è diventato protagonista di una segnalazione che è stata riportata da Deianira Marzano. L'ex corteggiatore sarebbe stato avvistato con un'altra: Teresa ha voluto commentare il fatto, affermando che in fondo, le risposte sui motivi che hanno portato alla rottura del suo matrimonio sono arrivate.

Salvatore con un'altra donna

Teresa e Salvatore, dopo essersi conosciuti ed innamorati sotto l'occhio delle telecamere di Uomini e Donne, si sono sposati nel 2016 dopo una proposta di nozze fiabesca alla corte di Maria De Filippi, dove tutto era iniziato. Pochi anni dopo le nozze, una prima crisi ha colpito la coppia, ma l'amore aveva portato i due giovani a riconciliarsi. Cosa che non è accaduta adesso: alla fine, Cilia e Di Carlo si sono detti addio. L'ex tronista ha ammesso di aver sofferto molto ma di sentirsi adesso rinata. E mentre la siciliana si sta concentrando su stessa per riprendere in mano la sua vita, a quanto pare Salvatore sarebbe già alle prese con una nuova frequentazione.

'Io ho visto Salvatore in un ristorante a Porto Empedocle con un'altra ragazza', ha scritto un'utente che preferisce restare anonimo alla Marzano, Inoltre, Di Carlo, capendo di essere stato riconosciuto avrebbe cercato in più di un'occasione a coprirsi il viso.

Queste le parole riportate dalla blogger esperta di Gossip, la quale ha precisato di non avere le prove. Immediatamente, Teresa è stata messa in allarme dalle sue sostenitrici, ci ha messo la faccia e ha voluto commentare il fatto.

Il commento di Teresa

'Per me lui può fare quello che vuole, assolutamente, non metto in discussione questo.

Libero di uscire con altre ragazze', ha scritto Teresa che ha colto l'occasione per salutare Deianira. Premettendo che non intende perdere più altro tempo parlando di ciò, Cilia ha voluto però fare una precisazione per chiudere il discorso. 'A me non va di andare a sporcare un’altra persona. [...]. L’unica cosa che mi va di dire è che mi viene da sorridere un po’ e mi viene da dirvi che le risposte le avete avute e non c’è bisogno che io aggiunga altro', ha concluso la siciliana.

Il suo messaggio resta un po' criptico, ma forse Teresa ha voluto dire che il motivo per cui il matrimonio è giunto al termine è la presenza di un'altra nella vita di Salvatore? Si tratta solo di ipotesi, ma Teresa è stata chiara: i panni sporchi preferisce lavarli in casa.