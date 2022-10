Quando le puntate di Terra Amara torneranno in onda, i telespettatori potranno assistere all'arrivo di una new entry nel cast, che diventerà parte integrante degli intrighi della soap. In realtà il nome del nuovo personaggio è già noto a chi ha seguito la serie fine allo scorso 19 settembre, quando poi è stata sospesa, ma il suo volto è ancora nuovo. Si tratta di Betul, figlia di Sermin e Sabahattin che nei primi episodi si trova a Parigi per terminare i suoi studi universitari. La giovane, dopo la laurea, rientrerà in paese e da subito dimostrerà di avere un carattere affatto docile: Betul sarà determinata a fare carriera nell'azienda Yaman.

Betul determinata a far carriera

Terra amara tornerà in onda a fine novembre e non saranno pochi i colpi di scena a cui il pubblico assisterà. Tanti saranno i nuovi personaggi che entreranno a far parte del cast, così come molti altri resteranno parte integrante della storia, come nel caso di Sermin. Seguendo le trame della soap turca, la cugina di Demir giocherà ogni carta per riconquistare il marito. Sabahattin, però, non ne vorrà sapere e deciderà di proseguire con la richiesta di divorzio. Il medico ben presto incontrerà una nuova donna che gli farà battere di nuovo il cuore. Si tratterà di Julide, una procuratrice con la quale Sabahattin deciderà di lasciare il paese, dopo aver evitato ogni sabotaggio da parte dell'ex moglie.

Sermin non resterà a lungo da sola e potrà consolarsi con l'arrivo della figlia, la quale, conseguita la laurea a Parigi, deciderà di rientrare in paese con un intento ben preciso: cercare di farsi strada nell'azienda di famiglia, occupando un posto di rilievo tra gli Yaman.

Terra amara tornerà al termine di Una Vita

Salterà subito all'occhio che Betul ha un carattere determinato.

Così come la madre, anche la ragazza non sembrerà tirarsi indietro di fronte a nulla per poter raggiungere i suoi obiettivi. Bisognerà attendere un po' prima di conoscere la ragazza: Betul si rivelerà per Sermin una spalla su cui piangere e un appoggio sicuro per i suoi intrighi? Sermin dovrà diffidare anche di sua figlia stessa?

Per scoprirlo bisognerà necessariamente attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.

La soap riprenderà la messa in onda al termine di Una Vita. Infatti, salvo cambi di programmazione dell'ultima ora, la soap iberica è ormai agli sgoccioli. Terra amara scalda già i motori: ben presto le vicende di Yilmaz e Zuleyha e tutti gli altri personaggi torneranno a tenere banco su Canale 5.