Secondo le ultime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Rete 4, da lunedì 24 a sabato 29 ottobre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Florian e Maja saranno molto arrabbiati con Dexter Torrence che rischierà di appiccare un incendio nella foreste per le riprese del suo film. Infatti a causa di ciò, i guardaboschi litigheranno con l'attore hollywoodiano.

Poco dopo, Gerry incontrerà il suo idolo Dexter Torrence, ma poi rimarrà senza parole quando scoprirà che proprio quest'ultimo sarà il suo sfidante nel torneo di golf.

Gerry incontrerà il suo idolo Dexter Torrence

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rete 4, Florian e Maja saranno sconvolti perché Dexter Torrence vorrà appiccare un incendio nel foresta per le riprese del suo film. A causa proprio di questo, Florian e gli altri guardaboschi avranno una lite furiosa con l'attore e von Thalheim si ritroverà in una situazione molto difficile.

Nel frattempo, Michael concederà ospitalità a Cornelia, ma allo stesso l'uomo proverà a convincerla ad andare nella clinica psichiatrica. Poi ad un certo Ariane scoprirà il posto in cui si sta nascondendo Holle e deciderà di utilizzare un'altra strategia, facendo a quest'ultima una proposta davvero irrinunciabile.

Poco dopo, Alfons verrà a sapere che Gerry è fan di Torrence e quindi verrà organizzato un incontro tra i due.

Il giovane sarà felicissimo di poter incontrare il suo idolo. fino al momento in cui scoprirà che Dexter sarà suo rivale nel torneo di golf.

Successivamente, Shirin capirà che pur facendo l'animatrice non riuscirà a guadagnare soldi a sufficienza per il salone di bellezza. Per questo motivo, la giovane vorrà chiederà dei soldi in banca, ma per fare ciò avrà bisogno del sostegno di Selina.

Florian e Dexter faranno la pace

Poco dopo, Ariane farà in modo che Cornelia non venga ricoverata in clinica, in modo da ottenere la riconoscenza della sua rivale. Nel mentre, anche Robert ringrazierà Kalenberg per l'aiuto che starà avendo.

Intanto, Selina dirà a Shirin che avrà poche possibilità di ottenere un prestito in banca.

Nel frattempo, Gerry scoprirà che Shirin è in difficoltà economiche e deciderà di aiutarla firmando lui in prima persona il contratto d'affitto per il salone di bellezza. Il ragazzo però dovrà vincere il torneo di golf per onorare il contratto.

Successivamente, Florian e Dexter scopriranno di avere entrambi una passione per i parchi naturali e alla fine faranno la pace. Subito dopo, Vogt dirà a Maja di aver ricevuto un’offerta generosa dall'attore.