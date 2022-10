Secondo le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda su Rete 4, da lunedì 10 a domenica 16 ottobre ci saranno tantissime novità e colpi di scena.

In particolare, Ariane flirterà con Robert, che da un lato sarà stufo di questo atteggiamento ma al contempo sognerà la donna di notte.

Intanto Hannes si renderà conto che Florian non lo risarcirà e quindi deciderà di lasciare la casa di Maja. Successivamente Dexter dovrà organizzare un falò nel bosco, ma Florian e Maja resteranno di stucco perché tutto ciò potrebbe causare un incendio.

Ariane flirta con Robert

Ariane flirterà con Robert. Quest'ultimo da un lato non avrà più la pazienza di reggere a queste avances della donna, dall'altro la sognerà di notte.

Intanto Christoph annuncerà a Erik l'arrivo in hotel di Dexter Torrence, un celebre attore di Hollywood.

Nel frattempo Alfons e Hildegard decideranno di invitare l'attore hollywoodiano alla festa d'estate organizzata dai vicini. Alla fine la partecipazione di Dexter si rivelerà un gran successo.

Hannes lascerà casa di Maja

Poco dopo Hannes capirà che Florian non lo risarcirà e quindi deciderà di lasciare l'appartamento di Maja e si trasferirà momentaneamente in una stanza che, originariamente, era riservata al personale del Fürstenhof.

Nel frattempo, Lia dormirà nel bosco e il giorno dopo si presenterà da Rosalie.

Florian e Dexter verranno alle mani

Successivamente Flroian e Maja resteranno di stucco quando scopriranno che Torrence ha l'intenzione di organizzare un falò nella foresta. Infatti questa iniziativa potrebbe scatenare un incendio molto pericoloso.

A causa di tutto ciò, si scatenerà una rissa tra Florian e Dexter in cui Maja, in qualità di impiegata dell'albergo, rischierà di rimanere coinvolta.

Poco dopo Shirin si renderà conto di non avere sufficienti risorse per il salone di bellezza, in quanto non riuscirà a guadagnare abbastanza soldi come intrattenitrice al golf club.

Per questo motivo dovrà chiedere un prestito in banca. Inoltre Shirin - non essendo esperta in materia - chiederà aiuto a Selina. Quest'ultima però non darà molte speranze.

Più tardi Gerry scoprirà il dilemma di Shirin, poi - con l'aiuto di Erik - firmerà il contratto la locazione per la donna, ma potrà pagare solo dopo la vittoria del torneo di golf. Gerry però sarà molto preoccupato quando scoprirà il suo avversario.