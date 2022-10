Un colpo di scena dietro l'altro caratterizzerà le puntate della 2^ stagione della soap Terra Amara. La anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Sermin invierà le foto di Hunkar e Fekeli a un giornale locale e quest'ultimo prenderà la decisione che si porta nel cuore da sempre: chiedere in moglie la signora Hunkar. Nel frattempo Azize verrà ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Sermin fa pubblicare sul giornale le foto di Hunkar e Fekeli

Tutta Adana verrà a sapere che la mamma di Demir e il padrino di Yilmaz hanno una relazione di nascosto.

Le foto che Sermin ha a scattato alla zia e al fidanzato, infatti, arriveranno direttamente alla redazione del giornale locale che, senza pensarci due volte, le pubblicherà per assicurarsi lo scoop.

La notizia farà il giro del paese, ma sarà proprio Yilmaz ad avvertire Demir presentandosi in ufficio da lui e mostrandogli la pagina di giornale che non aveva ancora visto. Intanto Saniye avvertirà la matrona di quello che sta succedendo e le mostrerà subito la rivista. La suocera di Zuleyha non crederà ai suoi occhi e non avrà dubbi su chi può essere stato a tenderle questo sporco tranello, a tal proposito andrà da Sermin e minaccerà di farle vivere un inferno se scopre che è stata lei ad averla infangata in quel modo.

Demir caccia la madre dalla tenuta Yaman

Nel frattempo Demir tornerà a casa con tanto di giornale in mano e affronterà la madre. L'uomo si sentirà disonorato dalla matrona e non riuscirà a guardarla in faccia. Non appena la donna si avvicinerà a lui, non vorrà sentire ragioni e la scaccerà in malo modo, poi prenderà la foto di famiglia e la spaccherà a terra.

Il marito di Zuleyha non potrà accettare che sua madre abbia una relazione con l'uomo che parecchi anni prima ha tolto la vita a suo padre, motivo per cui le dirà che da quel momento non farà più parte della tenuta Yaman.

Azize si sente male e viene portata in ospedale

La nonnina sentirà molto la mancanza della figlia e temerà che la donna l'abbia abbandonata, non capendo le parole di rassicurazione di Zuleyha, si lascerà andare e una mattina avvertirà un forte mal di testa che le farà perdere i sensi.

L'anziana signora verrà portata in ospedale, dove riceverà le attenzioni di tutti i medici, ma purtroppo le sue condizioni saranno preoccupanti. Nel frattempo Saniye, che saprà bene dove si trova la signora Yaman, avvertirà la padrona che la madre ha avuto un'emorragia cerebrale e che non si conosce ancora la gravità della situazione. Senza pensarci due volte, Hunkar si metterà in macchina e si farà accompagnare dal suo autista in ospedale.

Fekeli chiede in sposa la signora Hunkar

Non appena raggiungerà il capezzale della madre, Hunkar riceverà la buona notizia che la donna è fuori pericolo e ha avuto un leggero aneurisma. Intanto Fekeli si presenterà in ospedale e davanti a tutti i presenti, compresi Demir, Yilmaz, Mujgan, Zuleyha e i domestici della tenuta, chiederà in moglie la donna che ha sempre amato per più di quarant'anni. Una richiesta che spiazzerà la matrona ma che allo stesso tempo le riempirà il cuore di gioia.