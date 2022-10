Cambio programmazione per la soap Un posto al sole nel corso della giornata del 14 ottobre 2022. La soap opera verrà trasmessa eccezionalmente con un doppio episodio che andrà in onda su rai 3 e che verrà trasmesso anche in prima serata.

Un appuntamento imperdibile per i numerosi fan e spettatori che tutte le sere seguono con grande interesse le vicende dei vari protagonisti di Palazzo Palladini, permettendo alla rete di ottenere una media di share che oscilla tra il 7 e l'8%.

Cambio programmazione per Un posto al sole: le novità del 14 ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Un posto al sole per la giornata di oggi 14 ottobre prevede che la soap opera andrà in onda con doppio appuntamento in prima visione assoluta.

In questo modo verrà recuperata la puntata che non è stata trasmessa il 13 ottobre per lasciare spazio alla partita di pallavolo della Nazionale italiana femminile.

Di conseguenza, Rai 3 recupererà l'episodio che non è stato trasmesso ieri sera nella giornata di oggi, andando così a modificare la programmazione di prima serata.

La soap opera Un posto al sole si allunga in prima serata: cambio programmazione 14 ottobre

Eccezionalmente per questo venerdì sera, Un posto al sole prenderà la linea alle 20:50, subito dopo il consueto appuntamento con il talk show politico Il cavallo e la torre condotto da Marco Damilano, ma non chiuderà come sempre alle 21:15 circa.

La soap opera con protagonisti Nina Soldano e Patrizio Rispo occuperà anche uno slot della prima serata di Rai 3, dato che questo venerdì sera andrà in onda fino alle 21:55 circa, quando poi la linea passerà alla rete per la la messa in onda di un film.

Ma cosa succederà in queste due nuove puntate di Un posto al sole trasmesse stasera 14 ottobre su Rai 3?

Marina sparisce nel nulla: anticipazioni Un posto al sole 14 ottobre

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Marina Giordano. La donna annuncerà di essere in procinto di partire per il salone Nautico ma, da quel momento in poi, farà perdere le sue tracce in maniera del tutto misteriosa.

La donna diventerà irraggiungibile al telefono: nessuno riuscirà a rintracciarla e a sapere che fine ha fatto. Che fine ha fatto Marina? Possibile che le sia successo qualcosa di brutto? Un mistero che terrà banco anche nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera di Rai 3.

Intanto Manuela cercherà in tutti i modi di riavvicinarsi a Niko: per tale motivo, la donna passerà sempre più tempo in compagnia del piccolo Jimmy, il quale diventerà una sorta di "esca" per poter far sì che la donna si interfacci con il padre del bambino.

Una situazione che non piacerà per niente a Micaela: ben presto le due gemelle si ritroveranno ai ferri corti.