Le nuove puntate di Un posto al sole si preannunciano dense di colpi di scena e al centro dell'attenzione continueranno a esserci le vicende di Marina Giordano.

La dark lady della soap opera serale di Rai 3, di punto in bianco, si ritroverà coinvolta in una trama che si preannuncia particolarmente travagliata e che la porterà a ritrovarsi in un guaio decisamente grosso.

Marina finisce nei guai nelle nuove puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Marina farà perdere le sue tracce dopo aver annunciato la partenza per il salone nautico.

Da quel momento in poi della donna non si saprà più nulla: Marina risulterà irraggiungibile al cellulare e nessuno riuscirà a mettersi in contatto con lei.

Una situazione che desterà non poco allarmismo, dato che solo qualche tempo fa Marina si era ritrovata nel mirino di una persona (ignota) che aveva cercato di avvelenarla e di portarla via per sempre dai suoi cari.

Marina potrebbe rischiare grosso nelle nuove puntate di Un posto al sole

Ma cosa è successo e che fine ha fatto la donna? La verità verrà fuori nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 17 ottobre su Rai 3, dove si scoprirà che la dark lady di Palazzo Palladini si è cacciata in un guaio molto serio e rischioso.

Questa volta la situazione si preannuncia decisamente più grave del previsto, dato che Marina potrebbe non uscirne indenne rispetto ai guai in cui si era cacciata già in passato e che l'avevano vista sempre trionfare.

Cosa avrà combinato questa volta? Possibile che Marina si sia intromessa in una situazione più grande di lei e che adesso rischi seriamente di poter finire nelle mani delle persone sbagliate?

Solo il tempo saprà dare le giuste risposte a questo nuovo "giallo" che vedrà protagonista la compagna di Roberto Ferri durante i mesi autunnali.

Insomma, una nuova trama ricca di suspense e colpi di scena sta per fare capolino nella soap opera di Rai 3 che, serata dopo serata, continua ad appassionare una media sempre più elevata di spettatori.

Grande successo per Un posto al sole e Il Paradiso delle signore sulle reti Rai

L'inizio di questa nuova stagione è stato ampiamente premiato dal punto di vista dell'auditel con una media che si aggira sulla soglia di 1,6 milioni di spettatori al giorno e uno share medio che oscilla tra il 7 e l'8%.

Insomma un grande successo per la tv di Stato, che in questa stagione televisiv, ha messo a segno un doppio successo con la produzione di soap.

Oltre a Un posto al sole, infatti, volano anche gli ascolti in daytime de Il Paradiso delle signore, altra produzione completamente italiana che tutti i giorni tocca il 21% di share nella fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia, riuscendo spesso a battere la concorrenza Mediaset.