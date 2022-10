Andrea Nicole Conte e Ciprian si sono lasciati: tramite il suo account social, l'ex tronista di Uomini e donne ha confermato i rumor che circolavano sulla coppia da diverse settimane. La diretta interessata ha spiegato che in principio si è chiusa nel silenzio, perché voleva cercare di capire cosa stesse realmente accadendo. Infine, Conte ha ringraziato tutti coloro che le hanno dimostrato affetto senza sapere i fatti.

Le dichiarazioni dell'ex tronista

Da settimane, i fan di Andrea Nicole e Ciprian avevano notato un certo distacco tra i due.

Fino a martedì 11 ottobre, però, le voci di crisi erano solamamente pettegolezzi.

Tramite il suo profilo Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di fare chiarezza e ha confermato la fine della sua favola d'amore: la giovane ha ammesso che nelle ultime settimane in molti le chiedevano che fine avesse fatto sui social. A tal proposito Andrea Nicole ha ammesso che all'inizio neanche lei sapere cosa dire, perché stava cercando di comprendere cosa stava accadendo. Conte è rimasta in silenzio per tutte queste settimane anche per un altro motivo: "Negare a sé stessi una cruda realtà crea l'illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa". Stando a quanto scritto dalla giovane, per capire la situazione ha deciso di rivolgersi a chi ha le competenze.

Il messaggio ai fan

Andrea Nicole si è detta consapevole che i fan volevano sapere la verità visto che la relazione era nata in un programma televisivo, ma in quel momento non voleva e non poteva dire cose che non erano chiare nella sua mente.

Infine, Conte ha voluto ringraziare tutti i fan che senza sapere cosa stesse accadendo hanno continuato ad inviare messaggi d'affetto.

Che cos'era accaduto alla coppia?

Stando agli ultimi Gossip sulla coppia, la crisi potrebbe essere iniziata ad agosto dopo le vacanze in Puglia: Andrea Nicole aveva rivelato ai fan che il 15 agosto sarebbe tornata a Roma con Ciprian per una rimpatriata con i cugini, ma nella Capitale l'ex corteggiatore sarebbe tornato da solo.

Da tempo i due ex protagonisti di Uomini e Donne non si mostravano più insieme sui social, nonostante avessero preso parte insieme ad alcuni eventi. Inoltre, si mormorava che Conte fosse tornata a vivere a Milano anziché Roma: città dove è di base il suo ormai ex fidanzato.

La coppia si era conosciuta nel dating show di Maria De Filippi: Andrea Nicole Conte era seduta sul trono mentre Ciprian Aftim era arrivato nel programma per il "classico" incontro al buio. A dicembre, la tronista aveva deciso di uscire dal programma con Ciprian anziché Alessandro. A meno di un anno dalla scelta, purtroppo per i fan, la coppia è scoppiata.