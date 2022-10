Wilma Goich ha infranto il regolamento del GFVip 7. Nella tarda serata di mercoledì 5 ottobre, la concorrente mentre parlava con Carolina Marconi e Patrizia Rossetti ha chiesto di mettere una mano sul microfono. L'argomento della conversazione erano le nomination: la 76enne ligure ha invitato le coinquiline a fare un nome per la puntata di giovedì, in modo da renderle equilibrate.

L'episodio 'incriminato'

Giovedì 5 ottobre, gli autori hanno organizzato una festa per i "vipponi".

Mentre alcuni concorrenti stavano ballando, Wilma Goich si è trovata in salotto con Carolina Marconi e Patrizia Rossetti.

A un certo punto la cantante ha messo una mano sul microfono e ha iniziato a parlare delle nomination della sesta puntata del GFVip 7: "Per domani dovremmo metterci d'accordo". Successivamente la 76enne ha chiesto alle coinquiline di tappare il microfono in modo da non far sentire la conversazione.

Poi, Wilma è ritornata sul discorso delle nomination: "Sì, accordiamoci anche per equilibrare".

La reazione del web

La conversazione tra Wilma Goich, Patrizia Rossetti e Carolina Marconi non è passata inosservata ai telespettatori della diretta h24.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno espresso un commento negativo sul modus operandi della cantante. Un utente ha sottolineato che è vietato dal regolamento di accordarsi per le nomination. Un altro utente ha fatto presente che è vietato anche tappare i microfoni. A tal proposito un utente ha chiesto al GFVip 7 e al conduttore se facessero passare anche questa "caduta di stile" a Goich.

Secondo il punto di vista di un telespettatore, Wilma e alcuni suoi compagni d'avventura si sarebbero già accordati sulle nomination anche nelle precedenti puntate.

Non è escluso che nella sesta puntata del GFVip 7, in onda giovedì 6 ottobre, Signorini non decida di trattare l'argomento con le dirette interessate visto che è assolutamente vietato mettersi d'accordo per le nomination.

Compensi GFVip 7: Goich guadagnerebbe 9mila euro a settimana

A proposito di Wilma Goich, Dagospia ha svelato il presunto cachet di Wilma Goich.

Secondo quanto riportato da Roberto D'Agostino, la cantante ed ex moglie di Edoardo Vianello avrebbe deciso di entrare nella Casa del GFVip 7 solo dopo aver pattuito una lauta ricompensa: si parla di 9mila euro a settimana. Considerando che la 76enne è entrata in gioco il 19 settembre, sul conto in banca in banca avrebbe già accumulato una cifra intorno a 20mila euro.

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto la diretta interessata non ha confermato o smentito. Lo stesso colosso di Cologno Monzese non ha mai reso noti i cachet dei concorrenti.