Nella giornata di sabato 15 ottobre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Come raccontano le anticipazioni rivelate da Lorenzo Pugnaloni, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati al centro delle vicende sentimentali raccontate nello studio del dating show. Secondo Maria De Filippi il cavaliere sarebbe ancora innamorato della sua ex. Se inizialmente Guarnieri ha negato tale eventualità, successivamente ha rivelato di essere preso ancora da Ida.

Uomini e Donne, riprese 15/10: Riccardo è triste, Ida non trova un senso nelle sue parole

La storia fra Riccardo e Ida ha appassionato milioni di telespettatori e i due, dopo qualche mese di separazione, si sono ritrovati nello studio di Uomini e Donne. Durante le recenti puntate, Platano ha dichiarato di avere aspettato a lungo il suo ex fidanzato, sperando fino all'ultimo in un ritorno di fiamma. Alla fine, però, la parrucchiera ha preferito voltare pagina, facendo nuove conoscenze nel parterre over, prima con Marcello Messina, poi con Diego Tavani, e recentemente, con Alessandro Vicinanza e Claudio.

E con Riccardo le cose, attualmente, come vanno? Nell'ultima registrazione del dating show Maria De Filippi ha ipotizzato che Guarnieri possa ancora essere innamorato di Ida.

A quel punto, sentendo le parole della conduttrice, il cavaliere ha affermato di essere triste perché, dopo avere interrotto la sua storia d'amore con la sua ex fidanzata, non è riuscito a mantenere con lei un rapporto civile. Dopo avere ascoltato le affermazioni di Riccardo, Platano ha rivelato di non trovare un senso nelle parole del suo ex compagno.

Uomini e Donne, registrazione 15/10: Riccardo è ancora preso da Ida

Maria De Filippi ha cercato di fornire dei consigli a Guarnieri e grazie ai suggerimenti della padrona di casa le cose hanno preso una piega inaspettata. Riccardo ha dichiarato di essere ancora preso da Ida. Al momento, però, non è chiaro se per la coppia ci possa essere un ritorno di fiamma o se la loro storia d'amore sia definitivamente finita, come già dichiarato da Platano in precedenza.

Ida esce dallo studio, Riccardo vuole lasciare la trasmissione

Durante le riprese di Uomini e Donne del 15 ottobre, Ida e Riccardo hanno lasciato lo studio per motivazioni diverse, che li hanno portati ad allontanarsi, temporaneamente, dalle telecamere. Platano ha avuto un confronto con Alessandro e in quell'occasione la dama ha raccontato di non essere voluta uscire a cena con lui, perché in studio ha notato che Vicinanza si sarebbe scambiato sguardi con Roberta. Maria De Filippi ha chiesto al cavaliere di chiarirsi con Di Padua, così i due hanno ballato insieme. Vedendo la scena, Platano si è allontanata dallo studio. Riccardo, invece, ha dichiarato di volere lasciare la trasmissione, dopo avere visto ballare Ida e Alessandro, ma la conduttrice gli ha fatto cambiare idea.