Sono piuttosto piazzanti le anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione di U&D del 15 ottobre. Tramite il proprio profilo Instagram, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che al centro dell'attenzione ci sono stati per l'ennesima volta Ida, Alessandro, Roberta e Riccardo. Quest'ultimo, in preda allo sconforto, ha anche detto di voler lasciare il programma: a trattenerlo è stata Maria De Filippi, che ha anche insistito affinché il cavaliere ammetta di provare ancora dei sentimenti per l'ex fidanzata Platano.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Qualche puntata fa Maria De Filippi l'ha definita "la storia infinita", ed effettivamente quella tra Ida e Riccardo sembra non voler terminare nonostante passino gli anni.

Le anticipazioni della registrazione di U&D che c'è stata sabato 15 ottobre informano fan e curiosi del fatto che Guarnieri abbia spiazzato tutti dicendo di voler abbandonare definitivamente la trasmissione.

Questo pensiero, però, il pugliese l'ha espresso dopo aver assistito in silenzio a una lunghissima discussione tra Alessandro, Roberta e Ida: quest'ultima si è lamentata di un presunto scambio di sguardi tra Vicinanza e Di Padua, tant'è che ha acconsentito affinché i due avessero un chiarimento fuori dallo studio.

Il napoletano, però, non ha cambiato idea e vuole frequentare solamente Platano; poco dopo Maria De Filippi ha fatto ballare la coppia, ed è a quel punto che Riccardo si è reso protagonista di un vero e proprio colpo di scena.

Il tira e molla infinito a U&D

Gli spoiler della puntata di U&D che è stata registrata il 15 ottobre, fanno sapere che Riccardo si è rintanato nel backstage mentre Ida ballava con Alessandro.

La presentatrice ha chiesto al tarantino di rientrare per capire cosa stesse succedendo.

Il pubblico presente ha raccontato che l'intenzione di Maria era quella di far ammettere a Guarnieri di essere ancora innamorato dell'ex fidanzata, ma non ci è riuscita facilmente.

In un primo momento, infatti, il cavaliere del Trono Over ha detto di soffrire per il fatto di non essere stato in grado di costruire un rapporto civile con Platano, un legame affettuoso e amichevole dopo essersi presi e lasciati tante volte negli ultimi anni.

La sera di sabato, poi, il blogger Pugnaloni ha aggiunto particolari molto interessanti su questa storia, degli aggiornamenti che potrebbero essere "l'antipasto" dell'ennesimo riavvicinamento tra i due ex.

La proposta degli opinionisti di U&D

Qualche ora dopo aver diffuso le anticipazioni della registrazione di U&D che si è tenuta il 15 ottobre, Lorenzo Pugnaloni ha risposto a una domanda molto interessante dei fan.

Il blogger, infatti, ha aggiunto un dettaglio molto importante su quello che è accaduto in studio tra Ida e Riccardo poco tempo prima.

"Lui, su consiglio di Maria, dice di essere ancora preso. Lei non capisce il senso delle parole di Guarnieri e non torna indietro", è questo il retroscena che sta circolando sui social network nel weekend.

Ricapitolando, De Filippi è riuscita a far ammettere al cavaliere che prova ancora qualcosa per Platano, ma lei non si è lasciata intenerire da questa dichiarazione ed è rimasta ferma sulla decisione che ha preso settimane fa, ovvero quella di non voler più tornare in coppia con il pugliese.

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno insistito a lungo affinché Ida e Riccardo facessero un ballo da soli a centro studio, ma questo non è avvenuto.

La dama del Trono Over, dunque, prosegue nella conoscenza con Alessandro e, almeno per il momento, chiude le porte all'uomo che ha amato per anni pur soffrendo.