Fari puntati su Marina in Un Posto al sole, che è ancora nelle mani del pericoloso Fabrizio. Che cosa succede nella puntata di mercoledì 26 ottobre 2022 su Rai 3 alle 20:50? La coraggiosa Giordano ha provato a scappare, ma a nulla sono valsi i suoi sforzi. Rosato l'ha raggiunta e riportata nella sua alcova, costringendola a bere un calmante e restare accanto a lui.

Nel frattempo, la cena organizzata da Michele per Rossella e Riccardo è stata teatro di gelosia proprio per Crovi, che mal sopporta la vicinanza della sua fidanzata con Nunzio, distrutto per la separazione da Chiara.

Per la coppia arriveranno tempi non semplici da affrontare e non è detto che un colpo di scena non cambi completamente le carte in tavola.

Roberto vicino alla verità su Marina: Un Posto al sole anticipazioni 26 ottobre

Ferri non si arrende e sa che c'è qualcosa che non quadra. Dopo aver telefonato a Elena, continuerà le sue personali indagini per scoprire dove si trovi Marina. Certo Roberto non può sapere in che guaio si è cacciata.

Come raccontano le anticipazioni, per Marina sarà molto difficile riuscire a salvarsi con Fabrizio completamente fuori controllo e deciso a tenerla prigioniera per sempre, chissà con quali intenzioni.

Occhio alle prossime puntate, perché Ferri avrà finalmente l'intuizione giusta che potrebbe portarlo a capire con chi si trova Marina e correre a salvarla, prima che sia troppo tardi.

Roberto, dopo aver telefonato a Fabrizio, inizierà ad avere il sentore che ci sia qualcosa che non vada.

Jimmy soffre in silenzio

Intanto, il povero Jimmy risente degli screzi tra Niko e le gemelle Cirillo. L'atmosfera è tesa anche per la situazione che si è creata con Manuela, decisa a riconquistare il cuore di Niko ma allontanata da quest'ultimo.

Chi ne pagherà le conseguenze sarà il piccolo Jimmy, sempre più solo e circondato da tensioni continue che di certo non gli fanno bene, dopo la perdita di Susanna.

Ma il bimbo soffrirà in silenzio, generoso come sempre, per non far soffrire e far preoccupare suo padre. Nonostante ciò, prenderà una posizione, decidendo di non voler vedere più Micaela.

Damiano sorprende Viola: spoiler Upas del 26 ottobre

Il rapporto tra Viola ed Eugenio è ormai al capolinea, tanto che i due nemmeno si incontrano più. Chi ne sta facendo le spese è anche il piccolo Antonio, triste per il fatto di non vedere i suoi genitori insieme vivere nella loro casa.

Ma, a cambiare le cose, sarà proprio Damiano, che Viola tanto aveva cercato di evitare per vivere una vita normale. Il loro legame si fa sempre più forte e lo sarà ancora di più dopo un evento che sorprenderà la giovane Bruni.

Stando alle anticipazioni di Un Posto al sole, Damiano riuscirà a far sorridere Antonio, cosa che farà riflettere Viola, consapevole di guardare con occhi diversi il bel militare.