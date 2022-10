Armando Incarnato, volto storico di Uomini e donne over, rompe il silenzio e racconta di essere alle prese con un periodo non semplice della sua vita.

Il cavaliere della trasmissione di Maria De Filippi, intervistato dal magazine di U&D, ha svuotato il sacco anche nei confronti di Roberta Di Padua che nel corso delle ultime settimane è ritornata in studio per mettersi in gioco e provare di nuovo a cercare la sua anima gemella in tv.

Armando Incarnato rompe il silenzio: le confessioni del cavaliere di Uomini e donne

Nel dettaglio, la nuova stagione di Uomini e donne ha visto Armando Incarnato confermatissimo nel parterre del trono over, seppur meno presente rispetto ad un tempo.

Il cavaliere napoletano, fino a questo momento, non è riuscito a trovare una nuova dama in grado di attirare la sua attenzione ed è apparso alquanto spento.

Sul web e sui social, i fan della trasmissione di Maria De Filippi si sono accorti della presenza in studio di Armando non tanto per le sue nuove storie bensì per i numerosi cambi look che ha sfoggiato anche in queste prime settimane di programmazione del programma Mediaset.

'E' un brutto periodo', rivela Armando di Uomini e donne

Armando ha così rotto il silenzio, confermando che questo per lui non è un periodo semplice da affrontare.

"È un brutto periodo ma non me la sento di raccontarlo", ha svelato il volto storico di Uomini e donne trono over aggiungendo che in alcuni momenti si sente mancare la terra sotto i piedi e quindi sta cerando di "imparare a volare".

"Non me la sento di aprirmi, sto cercando di metabolizzare delle cose", ha dichiarato Armando aggiungendo che in questo momento della sua vita sente di aver bisogno di tanta tranquillità, serenità e amore.

"Vorrei una spalla su cui riposare, è da un po' che mi sento stanco", ha aggiunto ancora il volto storico del programma pomeridiano di Canale 5.

Armando sbotta contro Roberta Di Padua: 'Mi ha usato'

Nel corso della sua nuova intervista, Armando non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti della dama Roberta Di Padua, con la quale in passato c'è stato un avvicinamento e sembrava che tra i due stesse nascendo un buon feeling.

"Sì, per me il rapporto con Roberta è stato una delusione.

Mi sono sentito usato per creare, quando si frequentavano, dinamiche con Riccardo e penso, a oggi, che sia stata un'amicizia unilaterale la mia", ha sentenziato Armando che a quanto pare non ha ancora digerito la cocente delusione che gli è stata inflitta da Roberta.

Tra i due ci sarà modo di chiarire nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne, dato che la dama è tornata ufficialmente a far parte del parterre di questa edizione?