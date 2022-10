Diversi colpi di scena caratterizzeranno le nuove puntate di Un altro domani, la soap opera di Canale 5. Le trame provenienti dalla Spagna segnalano che Carmen Villanueva inizierà una storia segreta con Kiros (Ivan Mendes) dopo aver detto addio a Victor.

Un altro domani, anticipazioni: Carmen tronca la relazione con Victor

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le prossime puntate italiane rivelano che Carmen (Amparo Pinero) farà un’importante dichiarazione d’amore.

Tutto inizierà quando Victor continuerà a trascorrere il suo tempo con la sua personale "dama di compagnia" nonostante il fidanzamento con la protagonista.

Per tale motivo, quest’ultima deciderà di troncare la relazione con il figlio di Ventura (Iago Garcia), visto che continuerà a provare un amore profondo per Kiros.

Velez de Guevara, però, diventerà molto minaccioso nei confronti dell’ex fidanzata dopo il suo allontanamento. Di conseguenza, la giovane Villanueva si sentirà in pericolo, tanto da decidere di lasciare la colonia per ritornare in Spagna da sua madre Dolores. Ben presto, però, la ragazza cambierà idea, decidendo di rimanere in Guinea.

La protagonista non accetta il ricatto di Patricia

Nelle puntate Spagna di Un altro domani, Carmen scoprirà da Enoa che qualcuno ha sabotato le missive che era solita inviare a sua madre, in modo che credesse alla sua felicità con Victor.

La protagonista, a questo punto, crederà che sia stata Patricia (Silvia Acosta) e per questo deciderà di affrontarla a muso duro. Neanche a dirlo, tra le due donne nascerà un violento litigio, che si concluderà quando la figlia di Francisco non apparirà intenzionata ad accettare il ricatto della darklady. Per questo motivo, la ragazza minaccerà la matrigna di raccontare alcuni dettagli sul suo conto alla guardia civile.

Godoy, a questo punto, sarà costretta a piegarsi alla volontà di Carmen in quanto impegnata a nascondere un traffico illegale di armi.

VIllanueva confessa a Kiros di amarlo alla follia

In seguito, Carmen deciderà di appianare i dissapori sorti con Kiros, tanto da volerlo affrontare di petto. Nel bel mezzo del confronto, la giovane Villanueva dirà allo schiavo di amarlo alla follia.

Il dipendente della fabbrica apparirà entusiasta, sebbene voglia mantenere la loro relazione nascosta per paura di rappresaglie. Alla fine i due decideranno di nascondersi per non esporsi ad altri pericoli.