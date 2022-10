Nella puntata di Un posto al sole, andata in onda mercoledì 19 ottobre, mastro Peppe ha scoperto che esiste un misterioso spazio vuoto nel seminterrato di Alberto Palladini. Nelle prossime puntate verrà svelato che in realtà esiste una vera e propria stanza segreta, che è rimasta murata per quasi un secolo.

Lia, convinta che in quella camera possa essere nascosto il tesoro della famiglia ebrea, inizierà a indagare, ma rischierà di essere scoperta.

Lia prova a intrufolarsi nel seminterrato

Mastro Peppe (Federico Torre) scoprirà che, nel seminterrato di Alberto (Maurizio Aiello), esiste un vano segreto in cui qualcuno, in passato, si era nascosto.

Ovviamente tutto lascia pensare che si tratti del nascondiglio della famiglia ebrea salvata dal conte Giacomo Palladini e Lia proverà più volte ad intrufolarsi nel seminterrato, in cerca del tesoro della famiglia di Annamaria Rovere.

Le anticipazioni rivelano che giovedì 20 ottobre la cameriere di casa Ferri farà un primo tentativo che però fallirà miseramente. Qualcuno infatti coglierà la donna sul fatto, anche se non viene specificato chi possa essere. Probabile che a scoprire la sortita notturna di Lia possa essere uno tra Raffaele (Patrizio Rispo), Diego (Francesco Vitiello) e Alberto , ma non c'è nessuna certezza a riguardo.

Un posto al sole, trame 24-28 ottobre: la ricerca del tesoro e la caccia al fantasma

Chiunque scoprirà la donna non avvertirà le forze dell'ordine. La donna potrebbe convincerlo che si trattava solo di curiosità o scappare all'ultimo momento, sta di fatto che la settimana successiva ci sarà un nuovo tentativo da parte di Lia, anche se non è chiaro quale sarà l'esito questa volta.

Nel frattempo, parallelamente alle ricerche di Lia, inizieranno delle indagini tutte loro anche i bambini di Palazzo Palladini. Le anticipazioni parlano infatti di Jimmy (Gennaro De Simone) e Bianca (Sofia Piccirillo) in versione investigatori e aggiungono che Irene e Camillo inizieranno una caccia al fantasma. Resta da capire se tutti e tre questi eventi siano da collegare al mistero del tesoro o meno.

Un posto al sole, il mistero di Lia

Oltre al mistero del tesoro, c'è un altro segreto che non è stato svelato e riguarda l'identità di Lia. In tutti i dialoghi che la ragazza ha avuto con Annamaria Rovere non è mai stato chiarito in che rapporti siano le due. Se la cameriera di casa Ferri fosse la sua badante, come lei stessa aveva asserito, ci troveremmo dinanzi a una ragazza che si è imbattuta in un segreto e che ora cerca di trarne profitto. Il discorso però sarebbe diverso se fosse una figlia o una nipote dell'anziana donna. In questo caso Lia non sarebbe una semplice cacciatrice di tesori, ma una legittima erede di quei beni oltre che possibile erede della famiglia Palladini.