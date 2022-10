Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni degli episodi, che andranno in onda dal 7 all'11 novembre, rivelano che Damiano Renda avrà l'ennesimo scontro con Rosa, mentre Lia concederà un appuntamento a Diego Giordano. Nel frattempo, il divorzio di Silvia e Michele sarà imminente e Rossella vivrà momenti di tensione. Inoltre, durante la settimana, ci sarà spazio per le vicende legate al sequestro di Marina Giordano.

Un posto al sole, anticipazioni all'11/11: Damiano Renda ai ferri corti con Rosa

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Damiano è riuscito a ottenere, grazie a Eugenio, di potere essere l'agente di scorta di Viola. Durante le ore di lavoro passate accanto all'ex signora Nicotera, Renda ha iniziato ad aprirsi con la professoressa Bruni. In particolar modo, l'agente ha rivelato alla figlia di Ornella, di avere un'ex moglie e un bambino di sei anni e mezzo. Negli episodi che verranno trasmessi in televisione fino all'11 novembre, Damiano avrà problemi con la sua ex e avrà l'ennesimo scontro con Rosa. Al momento, però, non è chiaro se gli ex coniugi Renda discuteranno per il figlio o se avranno altre questioni che li porteranno alla lite.

Inoltre, le anticipazioni non forniscono chiarimenti in merito alla presenza o meno di Viola, mentre Damiano litigherà con Rosa.

Un posto al sole, trame all'11/11: Lia concede un appuntamento a Diego

Nel frattempo, a Palazzo Palladini potrebbe nascere un amore. Nei recenti episodi di Un posto al sole, Diego ha preso una sbandata per Lia e ha tentato in ogni modo di conquistare la domestica di Roberto Ferri.

Le anticipazioni delle puntate della soap rivelano che Longhi sembrerà meno diffidente con il figlio di Raffaele, al punto da concedergli un appuntamento. Nel dettaglio, il giovane Giordano proporrà nuovamente un incontro a Lia e, questa volta, la ragazza accetterà l'invito. Purtroppo, però, non sono trapelati indizi in merito al luogo scelto dal cameriere, ma potrebbe essere ipotizzabile che la coppia passi del tempo insieme a Caffè Vulcano.

Un posto al sole, puntate all'11/11: Roberto cerca Marina

Durante la settimana, inoltre, verranno trattate le vicende legate a Marina. A tal proposito, Roberto cercherà di scoprire dove sia il nascondiglio della sua compagna, ma Filippo e Franco tenteranno di fargli cambiare idea. Attualmente, non è chiaro se Ferri riuscirà a trovare la sua amata e se fermerà Fabrizio Rosato. Rossella, invece, vivrà momenti di tensione, perché scoprirà che il divorzio dei suoi genitori sarà imminente. Inoltre, la dottoressa Graziani non sarà serena, a causa dell'eccessiva gelosia di Riccardo. Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda fino all'11 novembre, le gemelle Cirillo continueranno a litigare, fino a quando Micaela non avrà una nuova idea da mettere in atto contro Niko. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, non chiariscono che intenzioni abbia la mamma del piccolo Jimmy.