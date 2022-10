La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame dello sceneggiato di stampo nostrano, riguardo gli episodi che andranno in onda dal 31 ottobre al 4 novembre, anticipano che Salvatore (Emanuel Caserio) scoprirà il perché Anna (Giulia Vecchio) gli ha mentito riguardo all'intervento al quale avrebbe dovuto sottoporsi Caterina. Imbriani, difatti, farà presente al consorte di essere andata in America per provare a far uscire dalla prigione il suo primo marito Quinto (Cristiano Caccamo), nel frattempo il giovane Amato inizierà a preoccuparsi del legame con Anna.

Quest'ultima, intenzionata a riappacificarsi, proporrà a Salvo di sfruttare i biglietti per la crociera vinti e partire alla volta della Liguria, mentre Caterina chiamerà il fratello di Tina (Neva Leoni) e il ragazzo entrerà in profonda agitazione. Irrequietezza che continuerà quando Salvo vedrà Reggiani varcare la porta della Caffetteria e crescerà ancor di più quando il cameriere osserverà l'incontro tra la moglie e Quinto. A fronte di ciò, il figlio di Giuseppe (Nicola Rignanese) potrebbe decidere di chiedere ad Anna una pausa di riflessione, così da schiarirsi le idee in merito al loro matrimonio.

L'incontro tra Anna e Quinto

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda venerdì 4 novembre Salvatore, come anticipato, vedrà coi suoi occhi il momento in cui la moglie e Quinto s'incontreranno, rimanendo sconvolto dinanzi a tale feeling.

D'accordo che Anna e Reggiani sono stati sposati, e per la legge lo sono ancora, ma il giovane Amato potrebbe sospettare che la moglie, anche in questo caso, abbia un altro scheletro nell'armadio.

Pur credendo che la stessa sia davvero partita con la speranza primaria di far scarcerare Quinto, Salvo potrebbe iniziare a pensare che, una volta ritrovatasi faccia a faccia con l'uomo, tra quest'ultimo e Anna ci possa essere stato un ritorno di fiamma.

Salvatore potrebbe chiedere ad Anna una pausa di riflessione

Essere sposati con una persona che ti mente reiteratamente non deve essere una passeggiata e Salvatore sta subendo tutto ciò, e dovrà farlo anche nelle prossime puntate, proprio con questo fardello.

Dalle anticipazioni ufficiali del 7° capitolo della fiction daily trapela che Salvatore opererà un'inaspettata scelta dopo aver notato l'ambigua simbiosi che traspariva dall'incontro tra Anna e Quinto.

A fronte di ciò, la decisione di Salvo potrebbe riguardare il legame con la moglie, ovvero il socio della Caffetteria potrebbe chiedere ad Anna una pausa di riflessione, al fine di schiarirsi le idee.