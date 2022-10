Marina Giordano in pericolo nelle nuove puntate di Un posto al sole dopo la sparizione. La dark lady della soap opera ambientata a Napoli continua ad essere al centro dell'attenzione, dopo essere finita nelle mani del suo ex uomo Fabrizio, che si mostrerà sempre più pericoloso.

E, dopo gli episodi della sparizione trasmessi in prima visione su Rai 3, ecco che l'attrice Nina Soldano ha postato sui social un messaggio criptico che non è passato inosservato tra i fan della fortunatissima soap.

Marina vittima nelle mani di Fabrizio: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che la situazione di Marina continuerà ad essere particolarmente critica.

La donna si ritroverà vittima nelle mani del suo ex Fabrizio, il quale si mostrerà sempre più spietato e pericoloso.

Marina è prigioniera di questo uomo che intende vendicarsi e prendersi la sua rivincita dopo che la signora Giordano scelse di mettere la parola "fine" alla loro unione.

Di conseguenza, Fabrizio ha impedito a Marina di mettersi in contatto con i suoi cari e nessuno sa che fine abbia fatto.

Marina in serio pericolo di vita nelle nuove puntate di Un posto al sole?

La situazione è destinata a peggiorare nelle prossime puntate, dato che le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Fabrizio mostrerà dei lati sempre più oscuri e deliranti della sua personalità, tali da far preoccupare per le sorti della povera Marina.

Per fortuna, però, Roberto Ferri comincerà a rendersi conto che ci sono diversi punti oscuri in tutta questa vicenda, motivo per il quale comincerà ad indagare e intende arrivare alla verità sulla sparizione improvvisa della sua amata.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Roberto riuscirà a salvare Marina dalla prigionia di Fabrizio, ad incuriosire ancora di più i telespettatori della soap in queste ore, è stata proprio Nina Soldano.

L'attrice di Marina dopo la sparizione nella soap Un posto al sole: 'Tanto ti trovo'

L'attrice che veste i panni di Marina, dopo le puntate della sparizione, ha postato sui social una frase criptica in merito alla situazione che la vede protagonista nella soap opera di Rai 3.

"Tanto ti trovo, quando ti avrò trovato sarò costretto ad essere molto più cattivo con te", è la frase scritta da Marina sui social che sta a testimoniare quanto ormai sia diventata pericolosa la situazione per la dark lady di Un posto al sole.

Insomma i colpi di scena non mancheranno nel corso delle nuove puntate destinate all'access prime time di Rai 3 e, a questo punto, bisognerà capire se Marina riuscirà a salvarsi dalla perfidia del suo ex uomo oppure no.