Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, relative alla settimana dal 10 al 14 ottobre 2022. Lo sceneggiato va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sulla preoccupazione di Eugenio per la sicurezza di Viola, sulla sofferta decisione che quest'ultima prenderà sul suo matrimonio, sulle vicissitudini di Marina e Roberto, sull'interesse di Diego per Lia e sulla volontà di Nunzio di aiutare Chiara a uscire dai problemi di dipendenza.

Eugenio preoccupato per Viola

Le anticipazioni di Un posto al sole segnalano che la sintonia fra Viola e Gabriele crescerà sempre di più. Eugenio confiderà ad Ornella di essere molto preoccupato per l'incolumità della moglie che si rifiuta di accettare la scorta. Per questo motivo chiederà alla suocera di convincere Viola a cambiare idea. A quel punto, Ornella e Raffaele inizieranno seriamente a pensare che la scorta sia la soluzione migliore per la figlia. Nel frattempo, Viola prenderà una decisione molto sofferta riguardante il proprio matrimonio pur essendo ancora innamorata del marito.

Intanto il misterioso individuo che ha inviato la bottiglia nociva a Marina e Roberto sarà ancora in libertà e sempre più intenzionato a portare avanti una vendetta contro la coppia.

Nunzio vuole aiutare Chiara

Diego sarà sempre più affascinato dalla misteriosa governante Lia.

Viola mediterà di allontanarsi dal marito per risolvere i suoi problemi, mentre Nunzio s'impegnerà a trovare un centro specializzato per aiutare la fidanzata ad allontanarsi dalla dipendenza. La stessa Chiara si scontrerà duramente con una persona che in passato l'ha delusa.

Più tardi, la giovane si renderà conto di doversi allontanare da Napoli per superare definitivamente i suoi problemi legati.

Manuela cercherà di aiutare Niko riempiendolo di premure. Ma Serena non vedrà di buon occhio la vicinanza dei due giovani e non nasconderà il proprio disappunto.

Poco prima di partire per il Salone Nautico, Marina avrà una violenta discussione che la porterà a non rispondere più al telefono a nessuno.

Ben presto la donna diventerà irreperibile.

Nel tentativo di riallacciare i rapporti con Niko, Manuela trascorrerà diverso tempo insieme a Jimmy. Micaela non sarà contenta dell'iniziativa della sorella e finirà per litigare duramente con lei. Filippo e Serena assisteranno alla scena e non sapranno come aiutare le due donne a riappacificarsi.

Infine Samuel rimarrà molto turbato dalle parole di Mariella e si convincerà che Nunzio vuole prendere il suo posto di lavoro come chef al bar Vulcano.