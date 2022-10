La soap opera Una Vita chiude definitivamente i battenti su Canale 5. Per gli spettatori e affezionati delle vicende degli abitanti di Acacias 38 si sta avvicinando il momento di dire addio per sempre ai loro beniamini.

Anche nel nostro Paese, infatti, sarà trasmesso l'epilogo finale della soap opera che tutti i giorni appassiona una media di oltre due milioni di spettatori su Canale 5.

Un finale che si preannuncia scoppiettante e ricco di colpi di scena in primis per la dark lady Genoveva, che andrà incontro ad un triste e fatale destino.

Canale 5, la soap opera Una Vita chiude per sempre i battenti

Nel dettaglio, l'appuntamento con Una vita chiude per sempre i battenti su Canale 5. La messa in onda dell'ultima puntata è in programma sabato 12 novembre nella fascia del primo pomeriggio.

I numerosi fan italiani si aspettavano un finale in prime time, così come era accaduto qualche anno fa con Il Segreto, ma alla fine non sarà così.

L'ultimo episodio della soap iberica sarà in onda il 12 novembre alle 15:15, dopodiché calerà per sempre il sipario sulle vicende degli abitanti di Acacias 38.

Un addio che in Spagna è arrivato nel maggio del 2021 dopo che, in seguito al calo costante di spettatori registrato dalla serie, si scelse di sospenderla e quindi cancellarne la produzione in maniera definitiva.

Quando finisce Una Vita su Canale 5: anticipazioni ultima puntata

E così, dopo essersi trovati a dover salutare per sempre i vari protagonisti della soap Il Segreto, ben presto gli spettatori di Canale 5 si appresteranno a dire addio definitivamente anche ai vari personaggi di Una Vita.

Il finale di sabato 12 novembre riserverà un bel po' di colpi di scena e, al centro delle trame, ci sarà la dark lady Genoveva.

Le condizioni di salute della donna andranno incontro ad un lento ed inevitabile peggioramento: l'artefice di tutto questo sarà sua figlia Gabriela che, all'insaputa di tutti, ha cominciato a somministrare del veleno alla donna, tanto da portarla a star male.

Genoveva vittima di Aurelio e Gabriela: anticipazioni Una Vita finale

Di conseguenza, Gabriela porterà avanti il suo piano crudele ai danni di Genoveva, cercando di fare attenzione a non farsi scoprire e smascherare da nessuno.

Tuttavia, le anticipazioni sull'atteso finale di Una Vita del 12 novembre, rivelano che a dare il "colpo di grazia" alla donna ci penserà il suo ex marito Aurelio.

Tutti in quartiere credevano che l'uomo fosse defunto ma, in realtà, ha solo finto e in questo periodo ha messo a punto la sua vendetta contro la donna.

E così Aurelio tornerà per vendicarsi contro la moglie e riuscirà a farla fuori con un colpo di pistola, dopodiché ci penserà il maggiordomo Marcelo a farlo fuori a sua volta.