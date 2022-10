Una vita si sta avviando alla conclusione, infatti il 12 novembre verrà trasmessa l'ultima puntata della soap. In quest'occasione i telespettatori avranno modo di assistere al ritorno a sorpresa di Leonor Hidalgo, la figlia di Rosina. La giovane farà una bella sorpresa alla madre, arrivando nel quartiere con il marito Inigo e le loro tre gemelle. Non sarà l'unico ritorno eccellente. I telespettatori rivedranno anche Susana e Armando.

Ritorni eccellenti nel finale di Una vita: riecco Susana e Armando

Alcuni dei personaggi storici di Una vita faranno ritorno in occasione del gran finale, puntate conclusive che si preannunciano ricche di colpi di scena.

I telespettatori vedranno tornare Susana e Armando dopo un periodo trascorso negli Stati Uniti. I coniugi hanno fatto fortuna oltreoceano grazie agli affari con il petrolio e decideranno di ristabilirsi in Spagna, proponendo a Rosina e Liberto un vantaggioso affare. Infatti gli chiederanno di entrare in affari in un'azienda che di occupa di esportare aceto all'estero. Liberto e Rosina sembreranno sul punto di dover rinunciare all'affare per mancanza di liquidità, ma in loro soccorso arriverà Casilda. La domestica, infatti, deciderà di investire la vincita alla lotteria proprio in questa società, diventando di fatto socia dei suoi signori, e di Susana e Armando.

Buone notizie per Rosina: ad Acacias torna la figlia Leonor

Nelle puntate finali di Una vita per Rosina le cose sembreranno mettersi per il meglio.

Rubio sarà felice anche del fatto che Casilda decida di rimanere al suo servizio, nonostante sua diventata ricca grazie alla lotteria. Per Rosina le buone notizie non finiranno qui. Dopo aver rischiato di finire sul lastrico, la sua situazione economica sembrerà rifiorire e questo accadrà giusto prima del ritorno ad Acacias della figlia Leonor.

La giovane, dopo tanti anni passati in Portogallo, rientrerà in Spagna insieme al marito Inigo e le loro tre gemelle.

Leonor e Inigo si ristabiliscono ad Acacias nelle puntate finali di Una vita

Leonor Hidalgo, interpretata dall'attrice Alba Brunet, tornerà quindi nel finale di stagione regalando una gioia anche ai fedelissimi telespettatori di Una vita.

La scrittrice avrà quindi modo di raccontare come è proseguita la sua vita in Portogallo negli ultimi anni. Un ritorno davvero illustre quello di Leonor, visto che è uno dei personaggi che più è rimasto nel cuore del pubblico di Una vita. Anche Leonor, così come Armando e Susana, faranno ritorno nel quartiere con l'intenzione di rimanerci. Attenzione anche al ritorno di un altro personaggio, ovvero Cayetana Sotelo Ruz. Si scoprirà che la dark lady per eccellenza di Acacias è ancora viva e che è complice di Gabriela. Quest'ultima, nel finale della serie, le telefonerà annunciandole la morte di Genoveva e assicurandole che ora potrà fare ritorno ad Acacias riprendendosi ciò che è suo.