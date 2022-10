Le nuove puntate di Un posto al sole del mese di novembre si preannunciano ancora una volta dense di colpi di scena e, al centro dell'attenzione, ci sarà il giallo legato alla sparizione di Marina.

La dark lady della soap opera di Rai 3 si trova vittima nelle mani del suo pericoloso ex Fabrizio, il quale potrebbe mettere a repentaglio la sua esistenza.

Inoltre, novembre sarà il mese in cui entrerà in scena una nuova protagonista che sarà interpretata dall'attrice Silvia Napoleone, la quale potrebbe avere a che fare con Damiano.

Franco e Roberto potrebbero salvare Marina nelle nuove puntate di Un posto al sole di novembre

Nel dettaglio, al centro delle nuove puntate di Un posto al sole del prossimo novembre ci saranno le vicende di Marina Giordano che, ancora una volta, si ritroverà in pericolo nelle mani del suo ex Fabrizio.

La situazione apparirà particolarmente preoccupante, dato che Fabrizio non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro e intende andare avanti per la sua strada, isolando la donna da tutto e tutti.

Eppure, col passare dei giorni, Roberto Ferri comincerà a rendersi conto che deve essere successo qualcosa di grave se Marina, di punto in bianco, ha clamorosamente deciso di far perdere le sue tracce.

Ecco perché nel corso delle prossime puntate della soap opera serale di Rai 3, Roberto potrebbe correre in soccorso della sua amata Marina e chiedere aiuto anche a Franco per arrivare alla risoluzione di questo giallo.

Silvia Napoleone entra nel cast di Un posto al sole a novembre

In una recente intervista, l'attore Peppe Zarbo ammise che presto ci sarebbe stato un ritorno della "coppia" composta da Franco e Roberto e non si esclude che nelle nuove puntate di novembre, i due possano allearsi insieme per mettersi sulle tracce di Marina e portarla così in salvo dal suo rapitore.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo personaggio che il pubblico avrà modo di conoscere nel corso del mese di novembre. Trattasi di una new entry femminile, alla quale presterà il volto l'attrice Silvia Napoleone che in queste settimane ha girato varie scene sul set della soap.

Damiano al centro delle nuove puntate di Un posto al sole

Per il momento non si hanno ulteriori dettagli sul personaggio che verrà interpretato da Silvia Napoleone ma non si esclude che possa avere a che fare con Damiano.

L'uomo che sta facendo da scorta a Viola e suo figlio, diventerà sempre più parte integrante delle trame di Un posto al sole e proprio nel corso delle prossime puntate è previsto che si parlerà anche della sua vita familiare, con l'arrivo di sua moglie e suo figlio.

Sarà Silvia Napoleone ad interpretare la moglie di Damiano? Lo scopriremo nelle puntate di novembre della soap.

Prosegue il successo di Un posto al sole e Il Paradiso delle signore sulle reti Rai

Con una media di circa 1,6 milioni di spettatori al giorno e uno share che arrivare a sfiorare il muro dell'8%, Un posto al sole riesce a difendersi benissimo in uno slot orario che in questo periodo è dominato soprattutto dall'approfondimento politico.

Numeri che fanno ancora ben sperare per un futuro roseo e prosperoso per le due soap made in Italy della tv di Stato, che continuano ad appassionare gli spettatori con colpi di scena e intrighi.