Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 saranno ricche di novità per i protagonisti e la puntata del 31 ottobre vedrà Anna rivelare a Salvatore la verità sulla sua partenza: la donna sconvolgerà suo marito, dicendogli che Quinto è vivo. Nel frattempo, Matilde proporrà a Vittorio di produrre una linea di lingerie, mentre Ezio confiderà a Gloria di aver lasciato la sua casa e di vivere in una pensione. Flora non si arrenderà e continuerà ad umiliare Maria che troverà conforto in Vito e subito dopo correrà da Umberto. Il commendatore verrà a sapere che la sua compagna è stata ancora una volta infastidita da Adelaide e penserà a come agire.

Per Salvatore sarà un duro colpo scoprire che Quinto è vivo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di lunedì 31 ottobre rivelano che per Anna arriverà il momento di raccontare a Salvatore tutta la verità sulla sua partenza. La donna si armerà di coraggio e dirà al giovane Amato che Quinto, il suo primo marito, è vivo. Al contrario di quanto avevano creduto, infatti, l'uomo non è morto disperso in mare, ma è stato prigioniero in Sud America e Anna spiegherà di aver saputo poco prima di lasciare casa Amato. La donna ha messo in scena l'operazione di sua madre per provare a salvare Quinto. La reazione di Salvatore non sarà delle migliori, ma dopo un primo momento di crisi, la coppia sembrerà riavvicinarsi.

Umberto punta a difendere Flora: anticipazioni di lunedì 31 ottobre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 31 ottobre, vedrà protagonista ancora la rivalità tra Maria e Flora. La stilista non tollererà affatto la presenza della giovane Puglisi e non perderà occasione per umiliarla. Maria, però, potrà contare sull'appoggio di Vito Lamantia che la consolerà.

Flora, invece, correrà tra le braccia di Umberto a cercare sostegno a causa dell'ennesimo attacco subìto da Adelaide. Il commendatore non resterà a guardare, ma penserà subito a come agire per far mettere da parte una volta per tutte sue cognata.

Ezio si trasferirà in una pensione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 31 ottobre rivelano che Matilde sarà sempre più entusiasta del suo lavoro al grande magazzino e farà una proposta commerciale a Vittorio.

La donna chiederà a Conti di lasciare una nuova linea di lingerie a marchio Paradiso. Nel frattempo, Ezio si confiderà con Gloria e le dirà che dopo gli ultimi attacchi subìti ha dovuto lasciare la casa in cui vivere con Veronica per trasferirsi in una pensione. Il signor Colombo sarà molto dispiaciuto, ma spiegherà che non c'era altro modo di evitare una denuncia per concubinaggio.