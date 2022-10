La stagione 2021/2022 di Un posto al sole si era conclusa con la sparatoria di Lello Valsano, nella quale aveva perso la vita Susanna. Nelle recenti puntate della soap partenopea, Franco era riuscito a trovare il boss della camorra, che era stato arrestato dalle forze dell’ordine. Nella mattinata di mercoledì 5 ottobre, Gianluca Pugliese, che presta il volto a Valsano, ha rivelato cosa accadrà nelle prossime puntate. A tal proposito, l’attore ha annunciato sul suo profilo Instagram, di essere sul set, dichiarando che Lello tornerà sul piccolo schermo.

Al momento, però, non sono trapelati ulteriori indizi, che lascino intendere se il criminale sarà ancora in prigione o se otterrà la libertà, magari collaborando con Eugenio.

Un posto al sole, trame prossime puntate: Lello Valsano torna

La sparatoria di Lello Valsano, avvenuta nel mese di agosto, ha avuto conseguenze anche nelle ultime puntate di Un posto al sole. A tal proposito, Viola ha manifestato ancora ansia e attacchi di panico, dopo essere stata ferita gravemente, dalle pallottole del boss del clan Argento. Il camorrista era stato arrestato, grazie all’intervento di Franco, che aveva trovato il nascondiglio del criminale. Nella mattinata del 5 ottobre, Gianluca Pugliese, che interpreta il ruolo di Valsano, ha dato un’anticipazione su quello che succederà nei prossimi episodi di Un posto al sole.

L’attore ha annunciato nelle sue storie Instagram: ''Ragazzi, buongiorno, mi dispiace per voi, Valsano sta tornando''.

Un posto al sole, prossimi episodi: il ritorno di Lello Valsano

Nel filmato condiviso sul suo profilo Instagram, Gianluca Pugliese stava camminando negli studi Rai di Napoli, dove vengono girate le puntate di Un posto al sole.

Grazie alle parole dell’attore, sembrerebbe, pertanto, che nei prossimi episodi della soap partenopea, gli inquilini di Palazzo Palladini avranno ancora a che fare con il boss del clan Argento. Al momento, però, non è chiaro se l’interprete di Lello Valsano girerà scene in prigione, oppure se riuscirà, in qualche modo a uscire dal carcere.

Un posto al sole, prossime puntate: Lello Valsano torna nelle vite degli inquilini di Palazzo Palladini

Come anticipato dall’attore di Lello Valsano, quindi, il ritorno del camorrista potrebbe portare problemi nelle vite degli inquilini di Palazzo Palladini. Attualmente, non è ancora trapelata alcuna informazione riguardo a cosa abbiano ideato gli sceneggiatori, per il personaggio che ha ucciso Susanna. Inoltre, non è ancora chiaro se il criminale possa evadere dal carcere, tornare in libertà, perché magari collaborerà con Eugenio, oppure se abbia qualche incontro in prigione, con qualche altro protagonista della soap opera.