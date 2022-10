Ilenia Lazzarin condivide spesso la sua vita privata e lavorativa sul suo profilo Instagram. Durante la mattinata di lunedì 3 ottobre ha pubblicato un video che la ritraeva mentre aveva in mano il copione delle scene che avrebbe dovuto girare in quella giornata. Sul foglio venivano descritti alcuni dialoghi fra Viola e Angela, in merito alla situazione familiare degli ex coniugi Nicotera. In particolar modo la figlia di Ornella, in queste scene, confida all'amica di vedere Antonio più sereno e che Eugenio sarà più presente nella vita di suo figlio.

Un posto al sole, indiscrezione prossime puntate: Antonio cerca attenzioni dopo la separazione dei genitori

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, attualmente in onda in televisione, Viola ha rivelato a sua madre che il matrimonio con Eugenio è finito. Al momento non è chiaro cosa accadrà fra i coniugi Nicotera, ma sembrerebbe chiaro, anche grazie alle anticipazioni trapelate in rete che, i genitori di Antonio si separino definitivamente. Nella mattinata del 3 ottobre l'attrice Ilenia Lazzarin, che presta il volto a Viola, ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostrava tra le mani un copione con le scene che avrebbe dovuto girare nella giornata. Ingrandendo l'immagine è possibile leggere alcuni dettagli in merito a quello che accadrà sul piccolo schermo prossimamente.

Per esempio Antonio cercherà attenzioni dopo la separazione dei genitori.

Un posto al sole, prossime puntate: Viola si confida con Angela e parla di Eugenio e Antonio

Nel dettaglio, Viola e Angela si troveranno a Caffè Vulcano e mangeranno un'insalata. Non appena termineranno di pranzare, le due amiche si scambieranno confidenze.

Dal copione mostrato da Ilenia Lazzarin si evince che la professoressa Bruni e Poggi parleranno della nuova vita della figlia di Ornella. Viola affermerà di vedere suo figlio più sereno, nonostante i grandi cambiamenti avvenuti nelle loro vite. Inoltre la mamma di Antonio rivelerà alla sua amica che il bambino ha cercato attenzioni ultimamente, ma secondo lei le cose potranno migliorare.

Un posto al sole, prossimi episodi: Eugenio è più presente nella vita di Antonio

Viola, inoltre, rivelerà ad Angela che Eugenio è più presente nella vita di Antonio. La professoressa Bruni racconterà alla moglie di Franco dei dettagli sulla sua vita. Le dirà che il pranzo con la sua amica è stato fatto nei ritagli di tempo, in quanto ha una vita molto impegnata. L'insegnante affermerà di trascorrere le sue mattine a scuola, e il pomeriggio a correggere i compiti e preparare la lezione per il giorno dopo. Dopo avere mostrato il copione velocemente, Ilenia Lazzarin ha affermato sui social: ''Spoiler''.