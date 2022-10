In questi giorni, Nina Soldano ha rivelato che la storyline del suo rapimento rappresenta un omaggio che gli autori di Un posto al sole hanno voluto fare al film cult del '91 Misery non deve morire. Ad accomunare i due prodotti c'è trama centrala che ruota attorno alla figura di un maniaco ossessionato dalla sua vittima e mosso dalla convinzione di agire per il suo bene, ma anche tanti altri piccoli particolari.

Il parallelo con questa vicenda, più alcuni indizi trapelati dalle anticipazioni, sembrano indicare un epilogo molto drammatico che potrebbe ispirarsi al finale dell'opera tratta dal romanzo del maestro dell'horror Stephen King.

Un posto al sole cita Misery non deve morire

Di recente, Nina Soldano ha ammesso che questa storyline omaggia volontariamente Misery non deve morire. Attualmente Marina (Nina Soldano) è incatenata al letto e, in una sequenza, Fabrizio (Giorgio Borghetti) l'ha guardata stringendo nella mano, nervosamente, un martello. Una citazione voluta dagli sceneggiatori, inoltre entrambe le vicende ruotano attorno a questo rapporto malato tra la vittima e il suo carnefice, con quest'ultimo che matura la convinzione di agire a fin di bene.

Resta da capire fin dove vorranno osare gli sceneggiatori nell'emulare il film cult con James Caan e Kathy Bates. In quella pellicola infatti ci sono molte scene al limite dell'horror.

Tra quelle più celebri, c'è sicuramente la frattura dei piedi di Paul da parte di Annie, proprio con un martello.

La teoria sull'omicidio/suicidio di Fabrizio

Se le due vicende dovessero percorrere binari paralleli si potrebbe vedere Fabrizio scendere sempre più nel baratro della follia. Il suo atteggiamento, vagamente rassicurante dell'inizio, diventerebbe sempre più violento e minaccioso.

I gesti, apparentemente gentili, potrebbero lasciare il passo a torture psicologiche e fisiche fino al drammatico epilogo. In effetti questo, in parte, sta già accadendo, ma Upas fin dove potrebbe spingersi?

Nell'opera di Stephen King, Annie, nel finale, decide di togliersi la vita assieme a Paul, ma viene uccisa poi dallo stesso scrittore.

Sarà possibile vedere un finale simile anche nel daily drama partenopeo? Difficile immaginare che Marina possa uccidere Fabrizio, ma la prima parte potrebbe essere riproposta. Rosato potrebbe decidere di togliersi la vita assieme alla sua ex moglie, solo che verrebbe fermato prima di compiere l'insano gesto.

Franco e Roberto in soccorso di Marina

Per quanto Fabrizio sia stato bravo a non lasciare tracce, prima o poi i sospetti inizieranno a concentrarsi su di lui. In quel momento, l'uomo potrebbe decidere di togliere la vita a se stesso e alla sua "amata". A fermarlo però potrebbero essere Roberto e Franco, in particolare quest'ultimo è stato invocato a gran voce dai fan, in questi giorni, come l'unico che possa salvare Marina.