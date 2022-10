Le vicende di Un posto al sole terranno banco anche nella settimana che va dal 24 al 28 ottobre. Si tratteranno diverse storyline, alcune di queste anche a sorpresa. Tra i protagonisti di questa nuova settimana ci saranno Niko e Manuela, con il primo distante dalla donna, che non si darà pace per questa situazione. Per tenerla lontana, Niko si farà aiutare da Alberto. Poi si vedrà Jimmy sempre più distante dalla madre e Nunzio rincuorato dalla sua amica Rossella. Ferri sarà sempre più furioso, e Marina ne pagherà le spese, mentre Lia cercherà di scoprire cosa c'è all'interno della stanza segreta del seminterrato.

Ferri sempre più furioso, Niko distante da Manuela

Nel corso della puntata in onda il 24 ottobre, quella che darà il via alla settimana, si parlerà di Ferri. L'uomo non capirà a cosa sia dovuta la sparizione di Marina, e sarà chiaramente preoccupato. Nel frattempo Nunzio a sorpresa tornerà a Napoli, questo dopo aver lasciato (almeno per il momento) Chiara presso il centro di disintossicazione. Visto il periodo non proprio felicissimo per lui, Nunzio cercherà di trovare conforto in Rossella, sua amica. Purtroppo questa vicinanza scatenerà la reazione di Riccardo, che sarà palesemente innervosito.

Nella puntata di martedì (25 ottobre), invece verrà dato spazio a Fabrizio. Usciranno fuori alcuni aspetti caratteriali dell'uomo non proprio positivi.

Si vedrà Fabrizio al limite della follia. Poi verrà trattata la storyline che riguarda Manuela e Niko. Quest'ultimo sembrerà essere sempre più freddo, e questo non farà piacere a Manuela, che cercherà di parlargli per trovare un chiarimento. Inoltre, la donna cercherà di capire cosa si cela dietro questa freddezza e presa di distanze.

Riuscirà a scoprire qualcosa?

Passando alla puntata di mercoledì 26 ottobre, ancora una volta Jimmy sarà abbastanza arrabbiato per quello che sta succedendo, ovvero la lite scoppiata tra Micaela e Manuela. Niko cercherà di calmarlo ma Jimmy reagirà in modo imprevedibile. Ancora una volta si tornerà a parlare di Fabrizio, che sfogherà la sua follia verso Marina, che sarà praticamente prigioniera dei comportamenti dell'uomo.

Infine, Viola scoprirà che Damiano - con sua grande sorpresa - riuscirà a far ridere Antonio.

Jimmy lontano dalla madre, Niko vuole difendersi da Micaela

Le puntate più intriganti saranno quelle che concluderanno la settimana. Si partirà con le storie che i telespettatori potranno vedere giovedì 27 ottobre. Roberto avrà molti sospetti su Marina: arriverà a pensare che la donna se ne sia andata per una sua personale decisione. Nel frattempo, Jimmy prenderà le distanze dalla mamma. Sempre in questa puntata si vedrà il tentativo di Niko di studiare un piano - aiutato da Alberto - per difendersivda Micaela pronta a procedere per vie legali. Momenti spensierati riguarderanno invece i bambini di Palazzo Palladini, che giocheranno sul fantasma che vivrebbe con loro.

La puntata di giovedì si chiuderà con Mastro Peppe e Alberto che confermeranno il fatto che una stanza segreta in passato è stata adoperata come luogo in cui nascondere qualcuno.

Nell'episodio di venerdì, invece, Camillo e Irene continueranno la caccia giocosa ai fantasmi, mentre la stanza del nascondiglio nel seminterrato, potrebbe essere scoperta da Lia, che vorrà entrarci. Cerruti invece cercherà di capire cosa si cele dietro il suo spasimante virtuale.