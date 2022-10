Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante l'episodio, che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di martedì 18 ottobre, ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Cerruti vivrà drammi d'amore e Michele troverà ispirazione dai problemi sentimentali di Sasà. Nel frattempo, Manuela continuerà ad essere presente nella vita di Niko e Jimmy e Micaela non prenderà bene la cosa. Inoltre, durante la serata, ci sarà spazio per le vicende legate a Roberto Ferri, che riceverà una lettera d'addio, credendo che sia stata scritta da Marina.

Un posto al sole, anticipazioni 18/10: Michele trova ispirazione dai problemi di cuore di Sasà

Cerruti non sta attraversando un bel periodo. Il vigile, amico e collega di Mariella Altieri, recentemente, era venuto a sapere che il suo fidanzato lo tradiva con un infermiere più giovane. Pertanto, negli ultimi episodi di Un posto al sole, Guido Del Bue e sua moglie avevano tentato, in ogni modo, di stare vicino al collega. Le anticipazioni della soap partenopea del 18 ottobre rivelano che Cerruti continuerà ad avere dubbi e sarà tormentato, a causa della sua situazione amorosa. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più in merito alla vicenda. A tal proposito, Michele troverà ispirazione dalle vicende di Sasà, per un nuovo argomento da affrontare nel suo programma radiofonico.

Un posto al sole, puntata 18/10: Manuela e Niko vicini, Micaela furiosa

Nel frattempo, durante la puntata di Un posto al sole, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di martedì 18 ottobre, Manuela continuerà a tentare di riconquistare Niko. Le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea rivelano che la sorella di Serena continuerà ad essere sempre più presente nella vita dell'avvocato Poggi e, inoltre, continuerà ad occuparsi di suo nipote Jimmy.

Purtroppo, però, Micaela non prenderà bene il comportamento della sua gemella e si infurierà. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più, in merito alla vicenda. Micaela sferrerà un colpo basso a sua sorella ma, al momento, non è chiaro cosa accadrà e se, nella lite fra le gemelle Cirillo, ci andranno di mezzo anche Niko, Jimmy o la famiglia di Serena.

Un posto al sole, episodio 18/10: Roberto riceve una lettera d'addio e crede sia di Marina

Durante la puntata di Un posto al sole del 18 ottobre, inoltre, ci sarà spazio per le storie legate a Roberto. Nell'episodio della soap partenopea di venerdì 14 ottobre, Fabrizio ha sequestrato Marina e l'ha portata nel suo covo. Giordano era priva di sensi e sdraiata su un letto, mentre Ferri tentava di mettersi in contatto con lei. Le anticipazioni rivelano che Roberto riceverà una lettera, credendo sia stata scritta dalla sua compagna, contenente parole d'addio. Purtroppo, però, la lettera verrà scritta da Fabrizio che, recentemente, aveva provato a scrivere missive indirizzate a Ferri, imitando la calligrafia della sua ex moglie. Al momento, non è ancora chiaro cosa farà il papà di Filippo, leggendo le parole della sua amata.