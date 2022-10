Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena.

In particolare, Manuela cercherà di aiutare Jimmy in tutti i modi per ottenere dei ringraziamenti da Niko e avvicinarsi sempre di più a lui. Nel mentre però, Micaela si accorgerà dell'atteggiamento di sua sorella e avrà uno scontro con lei.

Intanto, durante i lavori di ristrutturazione mastro Peppe scoprirà una stanza segreta nel seminterrato di Alberto che potrebbe risolvere un mistero di Palazzo Palladini che dura da decenni.

Manuela cercherà di avvicinarsi sempre di più a Niko

Nelle puntate in onda su Rai 3, Manuela aiuterà Jimmy in una delicata questione d'amore: in questo modo la ragazza avrà l'opportunità di essere ringraziata da Niko e far crescere la loro complicità. Inoltre Manuela cercherà di essere quanto più presente possibile nella vita di Niko e Jimmy, però tutto ciò farà crescere le tensioni tra lei e sua sorella gemella Micaela. Quest'ultima infatti, per vendicarsi del comportamento di Manuela deciderà di sferrarle un colpo basso.

Nel frattempo Roberto riceverà una lettera d'addio. Invece Michele grazie ai dubbi e alle pene sentimentali di Cerruti farà una trasmissione in radio trattando un argomento molto attuale e solo apparentemente leggero.

Mastro Peppe scoprirà una stanza segreta nel seminterrato di Alberto

Viola cercherà di trovare un equilibrio nella sua quotidianità, mentre Antonio (anche se sarà circondato dall'affetto dei suoi cari) non riuscirà a trovare un equilibrio. Intanto dopo le parole di Micaela, resterà da vedere come si comporterà Niko con Manuela e soprattutto quali conseguenze ci potranno essere per il piccolo Jimmy.

Nel frattempo mastro Peppe corteggerà ancora Giulia, inoltre durante i lavori ci sarà una scoperta nel seminterrato di Alberto che potrebbe risolvere un mistero che dura da oltre dieci anni. In particolare, verrà trovata una stanza nascosta e mastro Peppe e Alberto ne parleranno, non rendendosi conto che Lia li sta ascoltando.

Successivamente, Viola approfondirà la conoscenza con Damiano, anche se la sua priorità resterà Antonio, il quale non avrà preso bene l'allontanamento della madre da Eugenio. Infatti, a causa di ciò, l'umore del ragazzo sarà sempre più scontroso.

Intanto, Lia vorrà saperne di più sulla stanza segreta e quindi cercherà di agire senza essere scoperta, ma a sua insaputa anche i piccoli Jimmy e Bianca si improvviseranno investigatori a Palazzo Palladini.