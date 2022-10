Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea, che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di martedì 18 ottobre, rivelano che Fabrizio scriverà una lettera d'addio a Roberto Ferri, fingendosi Marina. Nel frattempo, Manuela continuerà ad avvicinarsi a Niko e Jimmy e, pertanto, Micaela sarà furiosa con lei. Michele troverà ispirazione dai problemi sentimentali di Sasà, per un nuovo argomento da trattare in radio.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, l'identità del misterioso avvelenatore di Roberto e Marina è stata svelata. Negli ultimi episodi della soap partenopea, attraverso flashback, è stato mostrato ai telespettatori il volto di chi aveva manomesso la bottiglia di champagne, che avrebbe potuto provocare la morte di Ferri e Giordano. A tal proposito, Rosato è colui che ha spedito il regalo a Palazzo Palladini e, inoltre, l'imprenditore ha anche iniziato a copiare la calligrafia della sua ex moglie, per scrivere una missiva a Roberto, fingendosi Marina. Le anticipazioni di quanto andrà in onda nella serata del 18 ottobre rivelano che Fabrizio spedirà una lettera a Ferri.

Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più, in merito alla vicenda. A tal proposito, il messaggio che riceverà il papà di Filippo sarà di addio.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Marina sarà in procinto di partire per il Salone nautico di Genova, ma l'imprenditrice non arriverà mai a destinazione.

Nelle prossime puntate della soap partenopea, Fabrizio terrà in ostaggio Giordano che, una volta sequestrata, smetterà di rispondere al telefono e, pertanto sarà irraggiungibile. Per fare credere che l'allontanamento di Marina sia volontario, Fabrizio scriverà una lettera a Roberto, imitando la calligrafia dell'ex moglie. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, non forniscono dettagli su come la prenderà Roberto.

Inoltre, attualmente, non è chiaro se il papà di Filippo crederà a quanto ricevuto o se avrà dubbi sul contenuto della missiva. Visto l'avvelenamento subito, potrebbe essere ipotizzabile che l'imprenditore possa rivolgersi alla polizia, non ritenendo plausibile che la sua compagna l'abbia piantato in asso, dopo avere accettato di volere diventare sua moglie.

Nel frattempo, durante la puntata di Un posto al sole di martedì 18 ottobre, verranno trattate le vicende legate anche ad altri personaggi della soap partenopea. A tal proposito, Manuela continuerà ad essere presente nella vita di Niko e Jimmy. Purtroppo, però, Micaela faticherà a digerire il comportamento della sua gemella e, pertanto, sarà furiosa e sferrerà un colpo basso.

Al momento, però, non sono trapelati dettagli su quello che farà la mamma del piccolo Poggi e se subirà ritorsioni Manuela o se a farne le spese sarà l'avvocato. Inoltre, durante la serata, ci sarà spazio per le vicende sentimentali di Sasà, che non è riuscito a voltare pagina, dopo avere scoperto il tradimento del suo fidanzato. A quel punto, Michele troverà ispirazione dai problemi di cuore del vigile e riuscirà ad affrontare un argomento attuale, legato ai dubbi di Cerruti, nel suo programma radiofonico.