Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 24 al 28 ottobre rivelano che si tornerà a parlare del triangolo tra Nunzio, Rossella e Riccardo. Quest'ultimo ha mostrato già in più di un'occasione di non apprezzare l'amicizia tra la sua compagna e il giovane chef e, a quanto pare, la situazione è destinata a precipitare ulteriormente, a breve.

Nel frattempo Roberto Ferri, preoccupato per la prolungata assenza di Marina, si inizierà ad interrogare sulla misteriosa sparizione della donna.

Rossella si avvicina sempre più a Nunzio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Chiara (Alessandra Masi) deciderà di iniziare un percorso di disintossicazione dalla dipendenza in un centro altamente specializzato. Come rivelato nell'episodio di venerdì 14 ottobre la struttura, però, si trova a Mantignana in provincia di Perugia, quindi ben lontana da Napoli.

In ogni caso, la giovane Petrone accetterà di partire e si potrà assistere ad uno struggente addio tra lei e Nunzio (Vladimir Randazzo). Questa nuova separazione getterà il figlio di Franco nello sconforto più totale. Tutto ciò lo porterà a cercare conforto nella sua migliore amica Rossella (Giorgia Gianetiempo). Attenzione, però, perché tale avvicinamento finirà per avere "pericolose" conseguenze.

Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 ottobre: la furia di Riccardo

Riccardo (Mauro Racanati) ha sempre mal tollerato l'amicizia tra Rossella e Nunzio. L'uomo, in più occasioni, ha mostrato segni di un visibile nervosismo alla vista dei due, ma va anche detto che finora è riuscito sempre a mantenere una certa calma. A quanto pare, però, presto l'autocontrollo del dottor Crovi verrà messo a dura prova.

L'uomo, infatti, in preda ad un attacco di gelosia, finirà per infuriarsi con la sua compagna e il figlio di Franco.

Resta da capire se i due si avvicineranno più del dovuto e cosa farà di preciso Crovi. Va ricordato che sia lui che Nunzio sono piuttosto irascibili, quindi un eventuale scontro potrebbe avere degli sviluppi decisamente spiacevoli.

Non resta che attendere per saperne di più.

Un posto al sole, puntate dal 24 al 28 ottobre: Roberto in ansia per Marina

Sembra che non ci siano buone notizie per Marina (Nina Soldano). Le anticipazioni delle prossime puntate di Upas confermano, infatti, che la donna non sarà ancora reperibile. Roberto, che inizialmente aveva accettato la "scelta" della donna, inizierà a porsi alcune domande. Cosa farà quindi l'imprenditore? Chiederà davvero aiuto a Franco, come pensano in molti? Al momento non ci sono ancora abbastanza elementi per dirlo, ma la sensazione è che, in ogni caso, presto inizieranno le ricerche dell'imprenditrice Giordano.