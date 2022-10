Diverse novità avverranno in occasione delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che saranno trasmesse dal 24 al 28 ottobre su Rai 1. Le trame della soap opera ambientata a Milano nel 1963 rivelano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sarà rapito dal fascino di Maria Puglisi. Salvo Amato, invece, deciderà di affrontare Anna Imbriani, dopo aver scoperto le sue bugie.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 24-28 ottobre: Vittorio rimane folgorato da Maria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre su Rai 1 rivelano che Vittorio non apparirà soddisfatto dei bozzetti disegnati da Flora.

Maria, al contrario, riceverà le sue congratulazioni per l'abito disegnato per la baronessina Foppa. A tal proposito l'aspirante stilista verrà invitata al circolo da Adelaide. Una novità che desterà l'invidia di Flora, che temerà per il suo posto di lavoro. In questo frangente, Vittorio rimarrà folgorato dall'eleganza di Maria, che riceverà ulteriori complimenti al circolo per l'abito creato per la baronessina. A tal proposito Adelaide umilierà Flora, mentre invece elogerà la giovane Puglisi in pubblico.

Intanto Vittorio presenterà Vito Lamantia come nuovo contabile del grande magazzino. Inoltre il direttore Conti comunicherà alle veneri che saranno sulla copertina del loro magazine.

La madre di Anna gode di ottima salute

Nelle puntate de Il Paradiso trasmesse dal 24 al 28 ottobre in prima visione tv, Salvatore inizierà a stare in ansia quando scoprirà che i fiori non sono stati ricevuti da Anna negli Usa.

A tal proposito Imbriani apparirà irraggiungibile oltreoceano. A questo punto Armando racconterà a Marcello (Pietro Masotti) di aver visto Caterina, la madre di Anna in giro.

Ben presto si scoprirà che la suocera di Salvo (Emanuel Caserio) gode di ottima salute e non si trova in compagnia della figlia.

Salvo decide di mettere con le spalle al muro sua moglie

In seguito, Marcello deciderà di raggiungere Reggiolo, dove scoprirà che Anna non ha detto la verità su sua madre. Qui il ragazzo e Armando scopriranno che la loro amica è in arrivo a Milano per il giorno dopo.

Di conseguenza i due uomini decideranno inizialmente di tenere la bocca cucita con Salvo su quanto appena scoperto, ma poi - vinti dai sensi di colpa - decideranno di raccontargli tutta la verità.

Alla fine il giovane Amato deciderà di mettere con le spalle al muro sua moglie, una volta tornata a casa, sarà in questa circostanza che egli apprenderà una sconvolgente novità.